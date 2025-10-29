घर में शर्मसार बांग्लादेश... वेस्टइंडीज के शेरों ने घर में किया ढेर, T20 सीरीज पर जमाया कब्जा

बांग्लादेश को अपने घर में शर्मसार होना पड़ा है. वेस्टइंडीज ने लगातार दूसरी जीत के साथ तीन मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. विंडीज टीम ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. चटगांव में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 14 रन से शिकस्त दी. वेस्टइंडीज से मिले 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम पूरे ओवर खेलकर भी 135 रन तक ही पहुंच सकी.

150 रन का मिला था टारगेट

150 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे ओपनर तंजीद हसन ने अर्धशतक लगाया और 48 गेंद पर 61 रन की पारी खेल टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला. कप्तान लिटन दास 23, तौहिद हृदोय 13, और जाकेर अली 17 रन बनाकर आउट हुए. बांग्लादेश को आखिरी 8 ओवर में जीत के लिए 65 रन की जरूरत थी और उसके पास 7 विकेट थे. लेकिन, यहां से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की और 20 ओवर में बांग्लादेश को 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन पर रोक दिया.

अथांजे और होप ने जमाए अर्धशतक

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए थे. एलिक अथांजे और शाई होप ने अर्धशतक लगाया था. अथांजे ने 33 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन बनाए. वहीं कप्तान होप ने 36 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 55 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रन की अहम साझेदारी हुई. इसके अलावा रोस्टन चेज ने 17 और रोमारियो शेफर्ड ने 13 रन बनाए. वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी शानदार रही. जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2, रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 और अकील होसेन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. बात करें बांग्लादेश की बॉलिंग की तो मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट, नसूम अहमद ने 2 विकेट, रिशाद हुसैन ने 2 विकेट और तस्किन अहमद ने 1 विकेट लिया. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैच में बांग्लादेश अपनी इज्जत बचने उतरेगा.