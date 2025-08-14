ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब ये विध्वंसक बल्लेबाज, क्रिकेट के मैदान पर बनेगा नया इतिहास
क्रिकेट के मैदान पर अब जल्द एक नया इतिहास बनने वाला है. एक धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. शाई होप वेस्टइंडीज के लिए 142 ODI मैचों में अभी तक 18 शतक ठोक चुके हैं. शाई होप के निशाने पर अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रायन लारा के शतकों का महारिकॉर्ड है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 14, 2025, 12:30 PM IST
क्रिकेट के मैदान पर अब जल्द एक नया इतिहास बनने वाला है. एक धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. शाई होप वेस्टइंडीज के लिए 142 ODI मैचों में अभी तक 18 शतक ठोक चुके हैं. शाई होप के निशाने पर अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रायन लारा के शतकों का महारिकॉर्ड है.

महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 299 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 19 शतक जमाए हैं. शाई होप अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रायन लारा के शतकों का महारिकॉर्ड तोड़ने से केवल दो शतक ही दूर हैं. शाई होप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाजों में शुमार हैं. शाई होप ने वेस्टइंडीज के लिए 142 ODI मैचों में 49.82 की औसत से 5879 रन बनाए हैं, जिसमें 18 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं. शाई होप का ODI में हाईएस्ट स्कोर 170 रन है.

ये भी पढ़ें - 'औरतबाजी के कारण बेटी की जिंदगी...', स्टार क्रिकेटर की बीवी ने लगाए सनसनीखेज आरोप

वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

ब्रायन लारा की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 299 ODI मैचों में 40.48 की औसत से 10405 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. ब्रायन लारा का ODI में हाईएस्ट स्कोर 169 रन है. शाई होप वनडे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के लिए पिछले कुछ सालों में वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल शाई होप तीसरे स्थान पर हैं.

ये भी पढ़ें - दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने एशिया कप में ठोके सबसे ज्यादा रन

शाई होप से आगे लारा और गेल

शाई होप से आगे महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल हैं. ब्रायन लारा के वनडे फॉर्मेट में 19 शतक हैं. वहीं, गेल के नाम 25 शतक हैं. शाई होप दो शतक लगाते ही लारा को पीछे छोड़ देंगे. वहीं, गेल को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें आठ शतक लगाने होंगे. शाई होप फिलहाल 31 साल के हैं. फिट हैं और फॉर्म में हैं. वह अगले 4-5 साल आसानी से खेल सकते हैं. ऐसे में क्रिस गेल के सर्वाधिक 25 शतक का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं. शाई होप ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में किया था.

