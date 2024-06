T20 World Cup 2024 : महज 39 रन के शर्मनाक स्कोर पर ढेर हुई ये टीम, बाल-बाल बचा 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

West Indies vs Uganda : टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 18वें मुकाबले में वेस्टइंडीज के इतिहास रच दिया. ग्रुप-सी के इस मैच में मेजबान विंडीज ने युगांडा को 39 रन पर ही ढेर कर दिया. यह किसी टीम द्वारा टी20 वर्ल्ड कप में बनाया गया सबसे छोटा स्कोर है. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने मुकाबले को 134 रन से अपने नाम भी किया. इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप का 2007 में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया, जिस खूंखार अंदाज में विंडीज ने गेंदबाजी की, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट सकता था.

विंडीज गेंदबाजों ने बरपाया कहर

पहले बल्लेबाजी करते हुए विंडीज टीम ने जॉनसन चार्ल्स (44 रन) और आंद्रे रसेल के नाबाद 30 रनों के दम पर 173 रन का स्कोर बनाया. टारगेट का पीछा करने उतरे युगांडा के बल्लेबाजों पर विंडीज के बॉलर्स कहर बनकर टूटे. आलम ये था कि युगांडा का सिर्फ एक बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सका और तो और दो बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी 10 या इससे ज्यादा गेंद नहीं खेल सका. अकील होसैन ने पंजा खोलते हुए युगांडा को धराशायी किया. अलजारी जोसेफ को 2 विकेट मिले.

बच गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है, जिसने 2007 में केन्या को 174 रन से हराया था. वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से रौंदकर दूसरी सबसे बड़ी टी20 वर्ल्ड कप की जीत अपने नाम कर ली. 2007 के बाद से पहले बार ऐसा हुआ है जब कोई टीम इस टूर्नामेंट में 130 रन से ज्यादा के अंतर से मैच जीती है.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे कम टोटल

39 - नीदरलैंड vs श्रीलंका, चटगांव, 2014

39 - युगांडा vs वेस्टइंडीज, प्रोविडेंस, 2024*

44 - नीदरलैंड vs श्रीलंका, शारजाह, 2021

55 - वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, दुबई, 2021

58 - युगांडा vs अफगानिस्तान, गुयाना, 2024

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत

172 - श्रीलंका vs केन्या, जो'बर्ग, 2007

134 - वेस्टइंडीज vs युगांडा, प्रोविडेंस, 2024*

130 - अफगानिस्तान vs स्कॉटलैंड, शारजाह, 2021

130 - साउथ अफ्रीका vs स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009

125 - अफगानिस्तान vs युगांडा, प्रोविडेंस, 2024

T20 इंटरनेशनल मैचों में वेस्टइंडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े

6/17 - ओबेद मैककॉय vs भारत, बैसेटेरे, 2022

5/11 - अकील होसेन vs यूजीए, प्रोविडेंस, 2024 (वर्ल्ड कप)

5/15 - कीमो पॉल vs बांग्लादेश, मीरपुर, 2018

5/26 - डेरेन सैमी vs जिम्बाब्वे, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2010