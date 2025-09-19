'न्यूजीलैंड की तरह ही हराएंगे...' टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने दी भारत को धमकी, बड़बोले कोच का बयान आया सामने
'न्यूजीलैंड की तरह ही हराएंगे...' टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने दी भारत को धमकी, बड़बोले कोच का बयान आया सामने

India vs West Indies Test Series: वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड की तरह ही भारत में चमत्कार करने के इरादे से आ रही है. मुख्य कोच डैरेन सैमी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. उन्हें विश्वास है कि उनकी टीम न्यूजीलैंड की तरह उलटफेर कर सकती है. सैमी को यकीन है कि उनका मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत दौरे पर उलटफेर कर सकता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:52 PM IST
'न्यूजीलैंड की तरह ही हराएंगे...' टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने दी भारत को धमकी, बड़बोले कोच का बयान आया सामने

India vs West Indies Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ महीने टेस्ट क्रिकेट में अच्छे नहीं रहे हैं. 2024 में गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम में काफी बदलाव हुए हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों ने संन्यास ले लिया. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. यहां तक कि एक दशक बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज भी हार गए. इंग्लैंड में नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीरीज नहीं जीत पाए. अब भारत के सामने अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है.

न्यूजीलैंड की तरह चौंकाने को तैयार वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड की तरह ही भारत में चमत्कार करने के इरादे से आ रही है. मुख्य कोच डैरेन सैमी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. उन्हें विश्वास है कि उनकी टीम न्यूजीलैंड की तरह उलटफेर कर सकती है. सैमी को यकीन है कि उनका मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत दौरे पर उलटफेर कर सकता है. वेस्टइंडीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में भारत का दौरा करने वाली पहली टीम होगी.

ये भी पढ़ें: बड़ा खुलासा: मैच रेफरी ने सलमान को Live TV पर बेइज्जत होने से बचाया, IND vs PAK मैच से 4 मिनट पहले हुआ था 'कांड'

तेज गेंदबाजों पर कोच को भरोसा

सैमी का मानना है कि उनके तेज गेंदबाज किसी भी परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शामार जोसेफ, अल्जारी जोसेफ और जेडेन सील्स जैसे खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और 20 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं. सैमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हमने खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां हमारा तेज गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है. वह छह से आठ मीटर की लेंथ पूरी दुनिया में काम करती है. लेकिन हमारे तेज गेंदबाजी विभाग में हमारे पास चार अलग-अलग खिलाड़ी हैं जिनकी अपनी-अपनी विविधता है.''

टीम में 20 विकेट लेने की क्षमता: सैमी

सैमी ने कहा, ''हमारे पास शामार जोसेफ हैं, जो बहुत स्किडी हैं. जेडेन सील्स हैं, जिनका फ्रंट लेग मजबूत है और जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं. फिर हमारे पास अल्जारी जोसेफ हैं जो ऊंचाई और उछाल के दम पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा है, खासकर जिस तरह से वे पिछले एक साल से गेंदबाजी कर रहे हैं. उनमें 20 विकेट लेने की क्षमता है, क्योंकि भारत में यही जरूरी है. अगर आप भारत में 20 विकेट नहीं ले पाते हैं, तो आप पीछे हो जाते हैं और हमारे पास गेंदबाजी आक्रमण है जो 20 विकेट ले सकता है.''

ये भी पढ़ें: पिता की मौत... ग्राउंड पर ही रोने लगे थे वेलालागे, शॉक में मोहम्मद नबी, सामने आया इमोशनल Video

1983 से सीरीज जीतने का इंतजार

वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 1983 में भारत में कोई सीरीज जीती थी. सैमी ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने के लिए डेटा की जांच की है. वेस्टइंडीज के कोच ने कहा कि वे वही करने की कोशिश करेंगे जो न्यूजीलैंड ने पिछले साल किया था और एक बड़ा उलटफेर करेंगे. सैमी ने कहा, ''भारत में पहले टेस्ट मैच से पहले के दस दिनों में हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे और योजना बनाएंगे कि हम भारत को भारत में कैसे हराने वाले हैं. हम निश्चित रूप से जीतने की मानसिकता के साथ वहां जा रहे हैं.'' भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में 2 अक्टूबर और दूसरा टेस्ट मैच नई दिल्ली में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा.

India vs West Indies

