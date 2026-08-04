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WI vs PAK: टेस्ट मैच में ODI का तड़का, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक दिन में कूट दिए इतने रन, 18 साल बाद हुआ ऐसा

West Indies vs Pakistan: दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के तीन बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेली. अब्दुल्लाह शफीक ने शतक जड़ा, जबकि कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर नाबाद है. वेस्टइंडीज की धरती पर 18 साल के बाद ये बड़ा कारनामा हुआ.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:03 PM IST
WI vs PAK: टेस्ट मैच में ODI का तड़का, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक दिन में कूट दिए इतने रन, 18 साल बाद हुआ ऐसा
Image Credit: पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक दिन में कूट दिए इतने रन, 18 साल बाद हुआ ऐसा (X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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