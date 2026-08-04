WI vs PAK: टेस्ट मैच में ODI का तड़का, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक दिन में कूट दिए इतने रन, 18 साल बाद हुआ ऐसा

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन रनों का अंबार लगा. 239 के स्कोर से आगे खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन 105 रन और जोड़े. कैरिबियाई टीम पहली पारी में 344 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में वनडे के अंदाज में खेलते हुए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना दिए. अब्दुल्लाह शफीक शतक जड़कर क्रीज पर मौजूद हैं और कप्तान बाबर आजम भी 86 रन बनाकर डटे हुए हैं.