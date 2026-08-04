WI vs PAK: टेस्ट मैच में ODI का तड़का, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक दिन में कूट दिए इतने रन, 18 साल बाद हुआ ऐसा

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन रनों का अंबार लगा. 239 के स्कोर से आगे खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन 105 रन और जोड़े. कैरिबियाई टीम पहली पारी में 344 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में वनडे के अंदाज में खेलते हुए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना दिए. अब्दुल्लाह शफीक शतक जड़कर क्रीज पर मौजूद हैं और कप्तान बाबर आजम भी 86 रन बनाकर डटे हुए हैं.
अब्दुल्लाह शफीक और बाबर आजम के बीच 168 रनों की साझेदारी हो चुकी है और ये दोनों अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं. दोनों ने शानदार बैटिंग कर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. वेस्टइंडीज के लिए दिक्कत की बात ये भी रही कि शफीक और बाबर ने तेज गति से रन बनाए. बाबर आजम ने 126 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से नाबाद 86 रन बनाए.
इस टेस्ट के दूसरे दिन कुल 371 रन बने. अब्दुल्लाह शफीक और बाबर आजम की दमदार बैटिंग के कारण वो हुआ जो, पिछले 18 सालों में नहीं हुआ था. जी हां, 2008 के बाद से वेस्टइंडीज की धरती पर किसी टेस्ट मैच के एक दिन के खेल में इतने रन नहीं बने थे. ये रिकॉर्ड बनाने में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का अहम रोल रहा. पहले 21 साल के युवा ओपनर अजान अवैस ने 70 गेंदों पर 55 रनों की अच्छी पारी खेली. उनके आउट होने के बाद अब्दुल्लाह शफीक और बाबर आजम ने रन गति को मेंटेन रखते हुए 66 ओवर में 266 रन बना दिए.
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अब्दुल्लाह शफीक ने तो शानदार शतक जड़ दिया, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को बाबर आजम के शतक का बेसब्री से इंतजार है. पाकिस्तानी कप्तान सेंचुरी से 14 रन दूर हैं. बता दें कि बाबर आजम ने आखिरी टेस्ट शतक 4 साल पहले 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोका था. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 9 शतक और 33 अर्धशतक है.