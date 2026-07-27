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WI vs PAK: 0 रन देकर 5 विकेट... वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने किया चमत्कार! अकेले लगा दी पाकिस्तान की वाट

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट में करिश्माई प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने 5 ओवर में बिना रन दिए 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान टीम की वाट लगा दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:25 PM IST
WI vs PAK: 0 रन देकर 5 विकेट... वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने किया चमत्कार! अकेले लगा दी पाकिस्तान की वाट
Image Credit: (@wiplayers/X) 0 रन देकर 5 विकेट... जस्टिन ग्रीव्स का करिश्माई स्पेल

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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