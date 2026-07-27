WI vs PAK: 0 रन देकर 5 विकेट... वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने किया चमत्कार! अकेले लगा दी पाकिस्तान की वाट

West Indies vs Pakistan Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जारी है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने करिश्माई प्रदर्शन किया है. 32 साल के पेसर ने अकेले पाकिस्तान की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी. अपने दूसरे स्पेल में वो तूफान बनकर आए और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ग्रीव्स ने इस स्पेल में 5 ओवर डाले और बिना कोई रन दिए 5 विकेट चटका दिए.
ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. शाई होप के 92 रन और कावेम हॉज के 84 रन के दम पर कैरिबियाई टीम ने पहली पारी में 311 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 282 रनों पर ऑलआउट हो गई. जस्टिन ग्रीव्स ने 11 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए.
जस्टिन ग्रीव्स अपने पहले स्पेल में उतने असरदार साबित नहीं हुए थे. उन्होंने 6 ओवर में 27 रन दिए थे और विकेट के खाते में कुछ नहीं था. लेकिन, जैसे ही कप्तान ने उन्हें दूसरी बार गेंद ठमाई, वो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने अपने 7वें ओवर से लेकर 11वें ओवर तक... यानी हर ओवर में 1-1 विकेट चटकाया. इस दौरान उन्होंने एक रन भी नहीं खर्च किए. आखिरकार पहली पारी में उनका स्पेल 11 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट पर खत्म हुआ. यानी, उन्होंने अपने 7वें ओवर से लेकर 11वें ओवर तक 5 विकेट झटके और एक रन भी नहीं दिया. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है.
पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में कप्तानी से हटाए गए शान मसूद ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 184 गेंदों पर 109 रनों की जुझारू पारी खेली. उनके अलावा बाकी कोई भी छाप नहीं छोड़ सका. दोबारा कप्तान बने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप हो गए. वो 23 रन बनाकर जस्टिन ग्रीव्स के शिकार बने. वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में ग्रीव्स ने 'पंजा' खोला. केमार रोच और शमार जोसेफ ने 2-2 विकेट चटकाए.
पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 282 रनों पर ढेर हो गई. फर्स्ट इनिंग के आधार पर वेस्टइंडीज को 29 रनों की लीड मिली है. फिलहाल तीसरे दिन का खेल चल रहा है और मेजबान मैच में आगे है.