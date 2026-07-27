WI vs PAK: 0 रन देकर 5 विकेट... वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने किया चमत्कार! अकेले लगा दी पाकिस्तान की वाट

जस्टिन ग्रीव्स अपने पहले स्पेल में उतने असरदार साबित नहीं हुए थे. उन्होंने 6 ओवर में 27 रन दिए थे और विकेट के खाते में कुछ नहीं था. लेकिन, जैसे ही कप्तान ने उन्हें दूसरी बार गेंद ठमाई, वो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने अपने 7वें ओवर से लेकर 11वें ओवर तक... यानी हर ओवर में 1-1 विकेट चटकाया. इस दौरान उन्होंने एक रन भी नहीं खर्च किए. आखिरकार पहली पारी में उनका स्पेल 11 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट पर खत्म हुआ. यानी, उन्होंने अपने 7वें ओवर से लेकर 11वें ओवर तक 5 विकेट झटके और एक रन भी नहीं दिया. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है.