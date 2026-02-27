Explained: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में 2 टीमों की जगह पक्की, 2 स्थान खाली, किस देश के लिए अब क्या हैं समीकरण?

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारत ने गुरुवार (26 फरवरी) को चेन्नई में ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे का सामना किया और 72 रन से जबरदस्त जीत हासिल की. ​​जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने MA चिदंबरम स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव की टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद भारत ने कुल 256/4 का स्कोर बनाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 04:03 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत ने गुरुवार (26 फरवरी) को चेन्नई में ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे का सामना किया और 72 रन से जबरदस्त जीत हासिल की. ​​जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने MA चिदंबरम स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव की टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद भारत ने कुल 256/4 का स्कोर बनाया. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 184/6 के स्कोर पर रोक दिया. जिम्बाब्वे के लिए ओपनर ब्रायन बेनेट ने 97 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन यह भारत को हराने के लिए काफी नहीं थी.

भारत के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई

जिम्बाब्वे पर जीत ने भारत की सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. अगर भारत अपने तीसरे सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज को हरा देता है तो वह T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच रविवार (1 मार्च) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा. अगर भारत अपना आखिरी सुपर 8 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ हार जाता है, तो भारत ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रहेगा और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगा.

नेट रनरेट का फंस गया चक्कर

अगर रविवार को कोलकाता में बारिश की वजह से भारत और वेस्टइंडीज का मैच धुल जाता है, तो भी वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. अगर मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, तो वेस्टइंडीज भारत से बेहतर नेट रन रेट की वजह से टीम इंडिया से आगे निकल जाएगा. चेन्नई में जिम्बाब्वे पर जीत के बाद इंडिया का नेट रन रेट -0.100 है, जबकि वेस्टइंडीज का नेट रनरेट +1.791 है.

भारत को वेस्टइंडीज के नेट रनरेट से आगे निकलने के लिए गुरुवार को जिम्बाब्वे टीम को 148 से ज्यादा रनों से हराना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. साउथ अफ्रीका ग्रुप 1 से पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, और अगर एडेन मार्करम की टीम रविवार (1 मार्च) को दिल्ली में जिम्बाब्वे से हार से बच जाती है, तो वह पॉइंट्स टेबल में टॉप पर होगी.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा न्यूजीलैंड?

सुपर 8 ग्रुप 2 से इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है और अगर न्यूजीलैंड शुक्रवार (27 फरवरी) को कोलंबो में हैरी ब्रूक की टीम को हराने में कामयाब हो जाता है, तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाएगा. इंग्लैंड पर न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी. अगर न्यूजीलैंड हार जाता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा ताकि वे नेट रनरेट के मामले में न्यूजीलैंड से आगे निकल सकें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें.

