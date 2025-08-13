बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति... खुद क्या करती हैं अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया? वायरल हो रही ये पोस्ट
Advertisement
trendingNow12879777
Hindi Newsक्रिकेट

बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति... खुद क्या करती हैं अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया? वायरल हो रही ये पोस्ट

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की खबरों से चारो तरफ खलबली मची हुई है. सानिया चंडोक मुंबई के सबसे फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फैंस जानने को बेताब हैं कि सानिया चंडोक क्या करती हैं. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saaniya Chandhok and Arjun
Saaniya Chandhok and Arjun

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की खबरों से चारो तरफ खलबली मची हुई है. सानिया चंडोक मुंबई के सबसे फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फैंस जानने को बेताब हैं कि सानिया चंडोक क्या करती हैं. घई फैमिली खान-पान के क्षेत्र में मजबूत है और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस भी इस फैमिली से जुड़े हैं.

कौन हैं सानिया चंडोक?

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदलुकर फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने के लिए जद्दोजहत कर रहे हैं. वहीं, सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है. सानिया मुंबई में एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज की संस्थापक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन और सानिया बचपन के दोस्त हैं. सारा तेंदुलकर भी सानिया चंडोक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल

इंस्टाग्राम पर पॉज डॉट इन अकाउंट की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें सानिया पेट का इलाज करती दिख रही हैं. इस पोस्ट को सारा तेंदुलकर ने भी लाइक किया है. पोस्ट के साथ लिखा गया है, 'हमारी संस्थापक सानिया अब WVS से ABC प्रोग्राम पूरा करने के बाद पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में प्रमाणित हैं.'

दोनों परिवारों की करोड़ों की संपत्ति

क्रिकेट की सबसे महान हस्तियों में से एक सचिन तेंदुलकर की संपत्ति जगजाहिर है. वह सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 1500 करोड़ के आस-पास है. वहीं, दूसरी तरफ सानिया चंडोक की फैमिली भी बड़े-बडे़ बिजनेस हैं और उनकी फैमिली की संपत्ति भी करोड़ों में है. अब अर्जुन और सानिया एक अच्छे कपल बनने की तरफ हैं.  

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Arjun Tendulkar

Trending news

40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
;