बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति... खुद क्या करती हैं अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया? वायरल हो रही ये पोस्ट

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की खबरों से चारो तरफ खलबली मची हुई है. सानिया चंडोक मुंबई के सबसे फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. बाप-दादा की करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फैंस जानने को बेताब हैं कि सानिया चंडोक क्या करती हैं. घई फैमिली खान-पान के क्षेत्र में मजबूत है और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस भी इस फैमिली से जुड़े हैं.

कौन हैं सानिया चंडोक?

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदलुकर फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने के लिए जद्दोजहत कर रहे हैं. वहीं, सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है. सानिया मुंबई में एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज की संस्थापक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन और सानिया बचपन के दोस्त हैं. सारा तेंदुलकर भी सानिया चंडोक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल

इंस्टाग्राम पर पॉज डॉट इन अकाउंट की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें सानिया पेट का इलाज करती दिख रही हैं. इस पोस्ट को सारा तेंदुलकर ने भी लाइक किया है. पोस्ट के साथ लिखा गया है, 'हमारी संस्थापक सानिया अब WVS से ABC प्रोग्राम पूरा करने के बाद पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में प्रमाणित हैं.'

दोनों परिवारों की करोड़ों की संपत्ति

क्रिकेट की सबसे महान हस्तियों में से एक सचिन तेंदुलकर की संपत्ति जगजाहिर है. वह सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 1500 करोड़ के आस-पास है. वहीं, दूसरी तरफ सानिया चंडोक की फैमिली भी बड़े-बडे़ बिजनेस हैं और उनकी फैमिली की संपत्ति भी करोड़ों में है. अब अर्जुन और सानिया एक अच्छे कपल बनने की तरफ हैं.