IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद वनडे सीरीज का आगाज भी टीम इंडिया ने जीत के साथ किया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में फैंस ने वनडे में टी20 जैसा लुत्फ उठाया. 25-25 ओवर के मुकाबले में टीम इंडिया ने आसानी से 195 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. कप्तान गिल ने मुकाबले में 66 गेंद में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन की पारी खेली और जीत के हीरो रहे. लेकिन इसके बाद भी उनके दिल में एक बड़ी टीस रह गई है. जिसके बारे में उन्होंने मैच के बाद बात की.
भारतीय कप्तान गिल ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दे दिया. अफगानिस्तान की तरफ से रहमनुल्लाह गुरबाज एक्शन में दिखे. गुरबाज ने महज 51 गेंद में 102 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और इतने ही छक्के जमाए. इस पारी की बदौलत अफगानिस्तान की टीम 194 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई.
अफगानिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी क्योंकि गिल ने इब्राहिम जादरान का स्लिप पर एक शानदार कैच लपककर उन्हें आउट किया था. इस कैच को लपक वह काफी खुश नजर आए थे. उन्होंने मैच के बाद भी अपने कैच के बारे में बात की और बताया कि उन्हें अपने इंटरनेशनल करियर में एक शानदार कैच न लेने का मलाल है. लेकिन इस कैच को लेकर वह काफी खुश हैं.
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गिल ने मैच के बाद कहा, "मैंने स्लिप से बॉल पकड़ी, मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं बहुत सारे स्लिप कैच ले रहा हूं. यहाँ तक कि मैच से पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक कोई बहुत शानदार कैच नहीं लिया है. जैसे एक हाथ से लिया गया कैच और वह कैच लेकर मैं बहुत खुश हूं."