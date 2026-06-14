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प्लेयर ऑफ द मैच बने गिल... लेकिन फिर भी किस चीज का मलाल? कहा- मैंने करियर में अब तक..

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद वनडे सीरीज का आगाज भी टीम इंडिया ने जीत के साथ किया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में जीत के हीरो कप्तान शुभमन गिल रहे. लेकिन इसके बाद भी उनके दिल में एक बड़ी टीस रह गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:17 AM IST
प्लेयर ऑफ द मैच बने गिल... लेकिन फिर भी किस चीज का मलाल? कहा- मैंने करियर में अब तक..
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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