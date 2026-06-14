IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद वनडे सीरीज का आगाज भी टीम इंडिया ने जीत के साथ किया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में फैंस ने वनडे में टी20 जैसा लुत्फ उठाया. 25-25 ओवर के मुकाबले में टीम इंडिया ने आसानी से 195 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. कप्तान गिल ने मुकाबले में 66 गेंद में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन की पारी खेली और जीत के हीरो रहे. लेकिन इसके बाद भी उनके दिल में एक बड़ी टीस रह गई है. जिसके बारे में उन्होंने मैच के बाद बात की.