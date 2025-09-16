दुम दबाकर भागा पाकिस्तान तो क्या होगा? एशिया कप में पलट जाएगा समीकरण, समझ लें सुपर-4 का गणित
दुम दबाकर भागा पाकिस्तान तो क्या होगा? एशिया कप में पलट जाएगा समीकरण, समझ लें सुपर-4 का गणित

Asia Cup 2025 Equation: एशिया कप में हैंडशेक विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. 14 सितंबर को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तानियों को भाव नहीं दिया और वहां के खिलाड़ियों से मुलाकात नहीं की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:50 PM IST
दुम दबाकर भागा पाकिस्तान तो क्या होगा? एशिया कप में पलट जाएगा समीकरण, समझ लें सुपर-4 का गणित

Asia Cup 2025 Equation: एशिया कप में हैंडशेक विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. 14 सितंबर को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तानियों को भाव नहीं दिया और वहां के खिलाड़ियों से मुलाकात नहीं की. इसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग कर दी.

पाकिस्तान की हालत गंभीर

पायक्रॉफ्ट मामले में आईसीसी ने मोहसिन नकवी की शिकायत को खारिज कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप से हटने की बात कही. वहां की मीडिया के अनुसार, टीम टूर्नामेंट के आगामी मैचों से हटने पर विचार कर रही है. पाकिस्तान को पहले मैच में ओमान के खिलाफ जीत मिली थी. उसके बाद उसे भारत ने बुरी तरह हरा दिया. भारत के खिलाफ बड़ी हार ने ग्रुप ए में उनकी स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है. यूएई ने भी भारत के खिलाफ अपना पहला मैच हारने के बाद ओमान को हराया है.

ये भी पढ़ें: 155 गेंद, 229 रन...नामुमकिन जैसा है ODI क्रिकेट के इस महारिकॉर्ड का टूटना! 28 सालों से है 'अमर'

अगर पाकिस्तान ने UAE मैच का बहिष्कार किया तो क्या होगा?

पाकिस्तान और यूएई दोनों ने एक-एक मैच हारा है और एक-दूसरे के खिलाफ उनका बाकी मैच उनके लिए महत्वपूर्ण है. यदि पाकिस्तान अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच को खेलने से मना करता है, तो यूएई को दो अंक मिलेंगे और वह सुपर फ़ोर के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. चूंकि भारत दो मैचों में चार अंकों के साथ पहले ही सुपर फोर में पहुंच चुका है, इसलिए पाकिस्तान रेस से बाहर हो जाएगा. वह सिर्फ दो अंकों पर ही अटका रहेगा.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या को मिल गया नया प्यार! जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप...अब हुस्न की इस मल्लिका से लड़ा रहे इश्क

सुपर-4 में खाली 3 स्थानों के लिए रेस में शामिल 5 टीमों के समीकरण:

पाकिस्तान: 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए.
यूएई: पाकिस्तान के खिलाफ जीत चाहिए.
अफगानिस्तान: 16 सितंबर को बांग्लादेश को हराएं. अगर ऐसा नहीं होता है, तो 18 सितंबर को श्रीलंका को इतने बड़े अंतर से हराए कि टीम का नेट रन रेट उसे शीर्ष दो में बनाए रखे.
श्रीलंका: उम्मीद है कि अफगानिस्तान 16 सितंबर को बांग्लादेश को हरा देगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो श्रीलंका को या तो 18 सितंबर को अफगानिस्तान को हराना होगा या फिर उम्मीद करनी होगी कि अफगान टीम के जीतने पर भी उनका नेट रन रेट उन्हें शीर्ष दो में बनाए रखे.
बांग्लादेश: 16 सितंबर को अफगानिस्तान को हराए और फिर उम्मीद करे कि या तो श्रीलंका 18 सितंबर को अफगानिस्तान को हरा दे या फिर  नेट रन रेट उसे शीर्ष दो में बनाए रखे.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Asia Cup, Asia Cup 2025

;