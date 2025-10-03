Advertisement
trendingNow12946226
Hindi Newsक्रिकेट

अरे ये क्या हुआ... भारत लौटते ही अभिषेक शर्मा फेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'गोल्डन डक' का शिकार

India A vs Australia A: एशिया कप में अपनी तूफानी बैटिंग से धमाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा टी20 के बाद वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनके नाम पर चर्चा चल रही है. उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे ये क्या हुआ... भारत लौटते ही अभिषेक शर्मा फेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'गोल्डन डक' का शिकार

India A vs Australia A: एशिया कप में अपनी तूफानी बैटिंग से धमाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा टी20 के बाद वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनके नाम पर चर्चा चल रही है. उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. इस टूर्नामेंट के बाद वह पहली बार मैदान पर उतरे, लेकिन फेल हो गए. दुबई से वापस लौटने के बाद भारत में उनका बल्ला नहीं चला. वह कानपुर में एक मैच के दौरान शून्य पर आउट हो गए.

पहली गेंद पर अभिषेक आउट

अभिषेक ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया ए के लिए खेलने उतरे. अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन अनऑफिशियन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया. उन्होंने अभिषेक के साथ प्रभसिमरन सिंह को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा. अभिषेक के लिए यह मुकाबला यादगार नहीं रहा और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. मैच में अभिषेक पहली गेंद बार गेंदबाजों का सामना कर रहे थे. जैक एडवर्ड्स की गेंद पर विल सदरलैंड ने उनका कैच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Video: क्या है केएल राहुल के नए सेलिब्रेशन का राज? अथिया शेट्टी ने 5 शब्दों में यूं लुटाया प्यार

टीम में मिली थी प्रियांश की जगह 

अभिषेक कानपुर में गोल्डन डक का शिकार हो गए और मायूस होकर पवेलियन लौट गए. उनके बाद अगले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए. वह 10 गेंद पर 1 रन ही बना पाए. सदरलैंड की गेंद पर लचलान शॉ ने उनका कैच लिया. बता दें कि उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था. वहीं, अभिषेक को प्रियांश आर्य की जगह मौका दिया गया, लेकिन वह फेल हो गए. प्रियांश ने पिछले मुकाबले में सैकड़ा लगाया था. उन्हें अभिषेक के लिए इस मैच में बाहर बैठना पड़ा.

ये भी पढ़ें: 3211 दिन का सूखा समाप्त... आखिरकार राहुल ने भारत में ठोका सैकड़ा, अजीब रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज हो गया नाम

श्रेयस का बल्ला भी नहीं चला

अभिषेक, प्रभसिमरन के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी जल्द ही पवेलियन लौट गए. उन्हें जैक एडवर्ड्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया. वह 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में दो चौके लगाए. अय्यर ने पहले वनडे मैच में शानदार शतक लगाया था. उन्होंने 83 गेंद पर 110 रन की पारी खेली थी. इस दौरान 12 चौके और 4 छक्के लगाए थे. प्रियांश ने 84 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए थे. इंडिया ए ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 413 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया था. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 33.1 ओवरों में 242 रनों पर सिमट गई थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
;