खुलासा: गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी में क्या हुआ? भारत के नए ODI कप्तान ने बताई एक-एक बात

Gautam Gambhir Dinner Party: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों कप्तानी को लेकर भूचाल मचा हुआ है. रोहित शर्मा को अचानक वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जमकर आलोचना हो रही है. इन चर्चाओं के बीच हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा आयोजित किए गए टीम डिनर ने सुर्खियां बटोरी हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:14 AM IST
Gautam Gambhir Dinner Party: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों कप्तानी को लेकर भूचाल मचा हुआ है. रोहित शर्मा को अचानक वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जमकर आलोचना हो रही है. इन चर्चाओं के बीच हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा आयोजित किए गए टीम डिनर ने सुर्खियां बटोरी हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट से पहले गंभीर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ को डिनर के लिए बुलाया.

डिनर पार्टी में क्या हुआ?

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने खुलासा किया है कि यह डिनर किसी गुप्त रणनीति पर चर्चा के लिए नहीं था, बल्कि टीम के सदस्यों को आपस में जानने के लिए था. गिल ने बताया कि व्यस्त शेड्यूल के बीच नेट या टीम मीटिंग से दूर मिलना ड्रेसिंग रूम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. अहमदाबाद में बड़ी जीत के बाद यह खिलाड़ियों के लिए सीरीज के बीच में आराम था.

'गुप्त रणनीति नहीं, हल्का माहौल जरूरी'

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिल ने टीम डिनर के बारे में बात की और इसके पीछे के मकसद को साफ किया. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि टीम डिनर पहले भी होते थे. आप किसी भी दौरे पर जाते हैं, तो टीम डिनर होते हैं. ज्यादातर खिलाड़ी बहुत व्यस्त होते हैं. कई खिलाड़ियों के पास अपने परिवार होते हैं. मैदान पर हम मिलते हैं, काफी समय साथ बिताते हैं, लेकिन बहुत सी बातचीत सीमित होती है. इसलिए किसी भी टीम के लिए यह ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे को मैदान के बाहर भी जानें. मुझे लगता है कि हम जो टीम डिनर करते हैं, हम हर सीरीज में दो या तीन बार कोशिश करते हैं कि टीम एक बार एक साथ आए और एक बहुत ही हल्का माहौल हो.'' 

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

गिल का कप्तानी करियर

गिल इस बात पर जोर दिया कि टीम डिनर एक निरंतर का हिस्सा हैं और गंभीर के घर का यह निमंत्रण कोई एक बार की घटना नहीं थी. शुभमन ने इंग्लैंड दौरे पर पहली बार टेस्ट की कप्तानी की और 5 में से 2 टेस्ट जीते. इंग्लैंड ने भी दो मुकाबलों में सफलता हासिल की और सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई. उसके बाग गिल ने घरेलू मैदान पर पहली बार कप्तानी की और वेस्टइंडीज को अहमदाबाद टेस्ट में हराया. मुकाबले के तुरंत बाद उन्हें वनडे का कप्तान घोषित किया गया. उनके पास आईपीएल मैचों में भी कप्तानी का अनुभव है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

