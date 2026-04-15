'गंभीर को पद से हटाया तो..' हेड कोच रिप्लेसमेंट पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, टीम इंडिया को अलर्ट

Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर 2024 से पद संभालने के बाद से ही साल से टीम इंडिया के शर्मनाक आंकड़ों के जंजाल में फंसे हुए हैं. हालांकि, एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की खिताबी जीत भी इन आंकड़ों पर मरहम लगाने में कामयाब नहीं हुई है. कोई भी टेस्ट सीरीज आते ही टीम के आंकड़े आलचकों की जुबान पर आ जाते हैं. कई बार उन्हें कोच के पद से हटाने की डिमांड भी रख दी गई. अब पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं.

क्या बोले मुनाफ पटेल?

टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स 'बॉम्बे स्पोर्ट एक्सचेंज पॉडकास्ट' पर बात करते हुए मुनाफ ने कहा, 'बस यह याद रखना, अगर गौतम गंभीर जैसे हेड कोच को हटा दिया जाता है तो खिलाड़ियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वह एक सच्चे इंसान हैं, वह सच को सच कहते हैं और बहुत से लोगों को यह बात पसंद नहीं आती.' मुनाफ साल 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और वह गंभीर के साथ भी खेले. उन्होंने बताया कि टीम में अनुशासन बनाए रखने के लिए गंभीर की मौजूदगी जरूरी है.

उन्हें पैसे की जरूरत नहीं- मुनाफ पटेल

उन्होंने आगे कहा, 'गंभीर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आज खिलाड़ियों को संभाल रहे हैं. उनके अलावा, कोई और कोच खिलाड़ियों को नहीं संभाल पाएगा. क्योंकि लोग आज भी उनसे डरते हैं, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, पैसे से नहीं. आप उन्हें कभी भी पैसे के लिए लड़ते हुए नहीं देखेंगे. उन्हें पैसे की जरूरत भी नहीं है और न ही वह कभी ऐसे रहे हैं. अगर गंभीर तीन साल बाद चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चीजें और अधिस बिखर जाएंगी.'

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गंभीर किसी के दोस्त नहीं...

मुनाफ ने कहा, 'गंभीर चीजों को कंट्रोल में रखते हैं और उनके पास ये काबीलियत है. हर कोई जानता है कि अगर कुछ भी गलत होता है, तो उनमें खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की हिम्मत है. कोच को किसी का दोस्त नहीं होना चाहिए. कोच का कंट्रोल होना चाहिए, वह दोस्त नहीं हो सकता. अगर वह दोस्त है, तो आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं. थोड़ा डर होना चाहिए.'