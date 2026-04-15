Advertisement
trendingNow13179835
Hindi Newsक्रिकेटगंभीर को पद से हटाया तो.. हेड कोच रिप्लेसमेंट पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, टीम इंडिया को अलर्ट

'गंभीर को पद से हटाया तो..' हेड कोच रिप्लेसमेंट पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, टीम इंडिया को अलर्ट

Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पद संभालने के बाद से ही सवालों के घेरे में हैं. हालांकि, उनके कार्यकाल में तीन बड़े खिताब आए हैं लेकिन टेस्ट में आलोचनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब एक पूर्व क्रिकेटर ने गंभीर के सपोर्ट में बड़ा बयान दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौतम गंभीर को लेकर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान. Gautam Gambhir (X)
गौतम गंभीर को लेकर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान. Gautam Gambhir (X)

Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर 2024 से पद संभालने के बाद से ही साल से टीम इंडिया के शर्मनाक आंकड़ों के जंजाल में फंसे हुए हैं. हालांकि, एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की खिताबी जीत भी इन आंकड़ों पर मरहम लगाने में कामयाब नहीं हुई है. कोई भी टेस्ट सीरीज आते ही टीम के आंकड़े आलचकों की जुबान पर आ जाते हैं. कई बार उन्हें कोच के पद से हटाने की डिमांड भी रख दी गई. अब पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं. 

क्या बोले मुनाफ पटेल?

टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स 'बॉम्बे स्पोर्ट एक्सचेंज पॉडकास्ट' पर बात करते हुए मुनाफ ने कहा, 'बस यह याद रखना, अगर गौतम गंभीर जैसे हेड कोच को हटा दिया जाता है तो खिलाड़ियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वह एक सच्चे इंसान हैं, वह सच को सच कहते हैं और बहुत से लोगों को यह बात पसंद नहीं आती.' मुनाफ साल 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और वह गंभीर के साथ भी खेले. उन्होंने बताया कि टीम में अनुशासन बनाए रखने के लिए गंभीर की मौजूदगी जरूरी है. 

उन्हें पैसे की जरूरत नहीं- मुनाफ पटेल

उन्होंने आगे कहा, 'गंभीर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आज खिलाड़ियों को संभाल रहे हैं. उनके अलावा, कोई और कोच खिलाड़ियों को नहीं संभाल पाएगा. क्योंकि लोग आज भी उनसे डरते हैं, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, पैसे से नहीं. आप उन्हें कभी भी पैसे के लिए लड़ते हुए नहीं देखेंगे. उन्हें पैसे की जरूरत भी नहीं है और न ही वह कभी ऐसे रहे हैं. अगर गंभीर तीन साल बाद चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चीजें और अधिस बिखर जाएंगी.' 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. IPL से PSL की तुलना पर शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

गंभीर किसी के दोस्त नहीं...

मुनाफ ने कहा, 'गंभीर चीजों को कंट्रोल में रखते हैं और उनके पास ये काबीलियत है. हर कोई जानता है कि अगर कुछ भी गलत होता है, तो उनमें खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की हिम्मत है. कोच को किसी का दोस्त नहीं होना चाहिए. कोच का कंट्रोल होना चाहिए, वह दोस्त नहीं हो सकता. अगर वह दोस्त है, तो आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं. थोड़ा डर होना चाहिए.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत