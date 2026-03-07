IND vs NZ Final: क्या होगा अगर बारिश में धुला फाइनल? रिजर्व डे पर भी अलग नियम, समझें पूरा गणित

IND vs NZ Final Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा. दोनों टीमों ने इस महामुकाबले के लिए कमर कस ली है. लेकिन कई बार क्रिकेट इतिहास में ऐसे बड़े मुकाबलों का मजा बारिश ने किरकिरा किया है. ऐसे में हम जान लेते हैं कि अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अगर बारिश होती तो क्या होगा, किस टीम को कैसे जीत मिलेगी. न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली ट्रॉफी की दहलीज पर है जबकि टीम इंडिया अपनी लगातार दूसरी खिताबी जीत की फिराक में होगी.

भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है. ये वो टीम है जिसने पिछले मुकाबलों में भारत के खिलाफ एक भी शिकस्त नहीं झेली है. अब बात करते हैं अगर मुकाबले में बारिश विलेन बनती है तो क्या होगा. ICC के नियमों के मुताबिक इसका फैसला ऑर्गनाइज़र पहले तय दिन पर मैच पूरा करने की कोशिश करेंगे, भले ही बारिश के कारण खेल छोटा करना पड़े.

रिजर्व डे का नियम

अगर पहले दिन मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो एक रिज़र्व डे होता है. रिजर्व डे में गेम वहीं से जारी रहेगा जहां से रुका था. अगर रिजर्व डे के बाद भी बारिश की वजह से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो दोनों टीमों को टूर्नामेंट का जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा. एक और संभावना यह भी है कि मैच टाई हो जाए. उस स्थिति में, विनर का फैसला सुपर ओवर से होगा, जिसमें दोनों टीमों को बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा ओवर मिलेगा.

9 मार्च है रिजर्व डे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिजर्व डे 9 मार्च रखा गया है. अगर सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो जाता है तो दूसरा सुपर ओवर होगा. यह नियम 2019 ODI वर्ल्ड कप फाइनल के विवादित अंत के बाद लाया गया था. पहले, सिर्फ एक सुपर ओवर खेला जाता था और अगर वह टाई होता था, तो बाउंड्री काउंट नियम से जीत दी जाती थी, लेकिन 2019 फाइनल में हुए विवाद के बाद सुपर ओवर तब तक जारी रहेंगे जब तक कोई साफ़ विनर सामने नहीं आ जाता.