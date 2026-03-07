Advertisement
trendingNow13132577
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ Final: क्या होगा अगर बारिश में धुला फाइनल? रिजर्व डे पर भी अलग नियम, समझें पूरा गणित

IND vs NZ Final: क्या होगा अगर बारिश में धुला फाइनल? रिजर्व डे पर भी अलग नियम, समझें पूरा गणित

IND vs NZ Final Weather Ahmedabad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल पर दुनियाभर की नजरें टिकी हुई हैं. कुछ घंटों में चैंपियन टीम सामने आ जाएगी. टीम इंडिया इतिहास दोहराएगी या फिर न्यूजीलैंड नया इतिहास रचेगी,  इसका इंतजार सभी को है. लेकिन अगर मुकाबले में बारिश हो जाती है तो क्या होगा इसका गणित हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narendra Modi Stadium (X)
Narendra Modi Stadium (X)

IND vs NZ Final Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा. दोनों टीमों ने इस महामुकाबले के लिए कमर कस ली है. लेकिन कई बार क्रिकेट इतिहास में ऐसे बड़े मुकाबलों का मजा बारिश ने किरकिरा किया है. ऐसे में हम जान लेते हैं कि अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अगर बारिश होती तो क्या होगा, किस टीम को कैसे जीत मिलेगी. न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली ट्रॉफी की दहलीज पर है जबकि टीम इंडिया अपनी लगातार दूसरी खिताबी जीत की फिराक में होगी. 

भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है. ये वो टीम है जिसने पिछले मुकाबलों में भारत के खिलाफ एक भी शिकस्त नहीं झेली है. अब बात करते हैं अगर मुकाबले में बारिश विलेन बनती है तो क्या होगा. ICC के नियमों के मुताबिक इसका फैसला ऑर्गनाइज़र पहले तय दिन पर मैच पूरा करने की कोशिश करेंगे, भले ही बारिश के कारण खेल छोटा करना पड़े.

रिजर्व डे का नियम

अगर पहले दिन मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो एक रिज़र्व डे होता है. रिजर्व डे में गेम वहीं से जारी रहेगा जहां से रुका था. अगर रिजर्व डे के बाद भी बारिश की वजह से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो दोनों टीमों को टूर्नामेंट का जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा. एक और संभावना यह भी है कि मैच टाई हो जाए. उस स्थिति में, विनर का फैसला सुपर ओवर से होगा, जिसमें दोनों टीमों को बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा ओवर मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. अफ्रीका नहीं... दिग्गज Dale Steyn ने इस टीम को बताया सबसे बड़ा 'चोकर्स'

9 मार्च है रिजर्व डे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिजर्व डे 9 मार्च रखा गया है. अगर सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो जाता है तो दूसरा सुपर ओवर होगा. यह नियम 2019 ODI वर्ल्ड कप फाइनल के विवादित अंत के बाद लाया गया था. पहले, सिर्फ एक सुपर ओवर खेला जाता था और अगर वह टाई होता था, तो बाउंड्री काउंट नियम से जीत दी जाती थी, लेकिन 2019 फाइनल में हुए विवाद के बाद सुपर ओवर तब तक जारी रहेंगे जब तक कोई साफ़ विनर सामने नहीं आ जाता.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल