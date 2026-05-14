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Hindi Newsक्रिकेटलगातार 4 हार... PBKS की अब एक और जीत पर छाए काले बादल, बारिश बनी विलेन तो क्या होगा?

लगातार 4 हार... PBKS की अब एक और जीत पर छाए काले बादल, बारिश बनी विलेन तो क्या होगा?

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत में सबसे ज्यादा किसी के चर्चे थे तो वो पंजाब किंग्स की टीम थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम पहले हाफ में जीत के रथ पर सवार थी. लेकिन अब दूसरे हाफ में हालत नाजुक है और टीम को लगातार 4 हार मिल चुकी हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 01:01 PM IST
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Shreyas Iyer

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत में सबसे ज्यादा किसी के चर्चे थे तो वो पंजाब किंग्स की टीम थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम पहले हाफ में जीत के रथ पर सवार थी. लेकिन अब दूसरे हाफ में हालत नाजुक है और टीम को लगातार 4 हार मिल चुकी हैं. हार की बेड़ियों में कसी पंजाब किंग्स के लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत फिट बैठती है. अब पंजाब की टीम मुंबई के खिलाफ प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीत की फिराक में होगी. लेकिन इस मैच पर भी काले बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं.

करो या मरो का मुकाबला

पंजाब किंग्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. टीम ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 जीत जबकि चार हार टीम के नाम दर्ज हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक टीम के खाते कम से कम 16 प्वाइंट्स होने चाहिए, तभी उसकी जगह प्लेऑफ में पक्की होगी. अब मुंबई के खिलाफ मुकाबले को मिलाकर टीम के पास 3 मैच शेष हैं जिसमें अगर दो मुकाबले भी अच्छे रन-रेट से श्रेयस अय्यर की टीम जीत लेती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. ऐसे में हर मैच अब इस टीम के लिए करो या मरो की स्थिति के समान है. 

बारिश का अलर्ट

धर्मशाला में मैच के समय बारिश के खतरे से पंजाब किंग्स के मौकों पर असर पड़ सकता है. धर्मशाला के मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज रात के मैच में बारिश और तूफान की 55% से 60% तक काफी ज्यादा संभावना है, जिससे मैच में बारिश की रुकावट या मैच का पूरी तरह से रद्द होना बहुत मुमकिन है. भारतीय मौसम विभाग ने कांगड़ा घाटी के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. 

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प्रैक्टिस में आई रुकावट

भारी बारिश और बादलों से घिरे आसमान की वजह से HPCA स्टेडियम में मैच से पहले होने वाले अभ्यास सत्र पहले ही बाधित हो चुके हैं. अगर धर्मशाला में IPL 2026 का यह मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा, जिसका नतीजा 'कोई नतीजा नहीं' (No Result) होगा। हालाँकि, मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, इसलिए अंकों के बंटने का दोनों टीमों पर बहुत अलग-अलग असर पड़ेगा.

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पंजाब किंग्स को कितना घाटा?

पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए इसका क्या मतलब है? मैच रद्द होने पर PBKS के अंक बढ़कर 14 हो जाएंगे, जिससे उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी पीछा करने वाली टीमों पर थोड़ी बढ़त बनाए रखने में मदद मिलेगी. ये दोनों टीमें अभी 12 अंकों पर हैं. हालांकि, पंजाब के लिए सबसे बड़ी चिंता टॉप-2 में पहुँचने की उनकी उम्मीदों पर पड़ने वाला असर होगा. अगर वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने बचे हुए दो मैच जीत भी लेते हैं, तो भी 'कोई नतीजा नहीं' होने की वजह से उनके ज्यादा अंकों की संख्या 18 तक ही सीमित रह जाएगी. इससे टेबल में टॉप पर चल रही RCB और गुजरात टाइटन्स से आगे निकलने की उनकी संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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