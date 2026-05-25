बारिश में धुले IPL 2026 के प्लेऑफ मैच तो कौन बनेगा चैंपियन, किन मैचों के लिए रिजर्व डे? जानें पूरा नियम

IPL 2026 Playoffs: आईपीएल 2026 प्लेऑफ का रुख कर चुका है. मेगा टूर्नामेंट में क्वालीफायर-1 26 मई को आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मैच के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि अगर प्लेऑफ में बारिश विलेन बनती है तो आखिर कौन सी टीम बाजी मारेगी? प्लेऑफ में सिर्फ 4 मुकाबले खेले जाते हैं, जिसमें फाइनल मैच भी शामिल है. फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन अगर बाकी मैचों में बारिश विलेन बनती है तो मैच का नतीजा कैसे निकलेगा इसके बारे में हम आपको समझाते हैं.

क्वालीफायर और एलिमिनेटर में कैसे निकलेगा रिजल्ट?

प्लेऑफ में क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 खेला जाता है. क्वालीफायर-1 में प्वाइंट्स टेबल की टॉप-2 टीमें आमने-सामने होती हैं. इस मैच में जो भी टीम जीतने में कामयाब होती तो उसे फाइनल का टिकट मिल जाता है. वहीं, हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 में एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से टक्कर लेती है. अब अगर इन तीनों में किसी एक में भी बारिश होती है और मैच रद्द होता है तो रिजल्ट प्वाइंट्स टेबल के गणित से निकलता है.

कभी क्वालीफायर और एलिमिनेटर में नहीं रहा रिजर्व-डे

आईपीएल के रूल नंबर 13.7.3 में रिजर्व डे के बारे में बताया गया है. उसमें बताया गया है कि प्लेऑफ्स के लिए रिजर्व डे का प्रावधान है, लेकिन आईपीएल में अभी तक क्वालीफायर्स और एलिमिनेटर्स के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. फाइनल के लिए रिजर्व डे रहा है. इस बार भी फाइनल को छोड़कर तीनों प्लेऑफ मुकाबले बिना रिजर्व डे के ही हैं. हालांकि, इन मुकाबलों में एक्स्ट्रा टाइम का नियम है, जिसमें कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना चाहिए. अगर नहीं इतने ओवर का मैच भी नहीं हो पाता है तो मैच रद्द किया जाएगा.

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किस टीम के हाथ लगेगी जीत?

अब सवाल है कि अगर मैच रद्द हो जाता है तो कौन सी टीम विजेता मानी जाएगी. इसका फैसला प्वाइंट्स टेबल से होगा, जो टीम अपनी विरोधी टीम से ऊपर रहेगी, उसे ही जीता माना जाएगा. वहीं, अगर दोनों टीमों के प्वाइंट्स बराबर है तो ज्यादा रन रेट वाली टीम को सफलता मिलेगी. आईपीएल 2026 का रिजर्व-डे 1 जून है. 2023 में रिजर्व-डे पर फाइनल खेला जा चुका है.