विराट कोहली का अचानक इंस्टाग्राम से अकाउंट हुआ गायब, सोशल मीडिया पर मच गई खलबली

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार रात को अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गया, जिससे फैंस कंफ्यूज हो गए कि क्या इस स्टार क्रिकेटर ने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट कर दिया है या उसे सस्पेंड कर दिया गया है. विराट कोहली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिसके 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, अब प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दे रहा है और न ही सर्च किया जा सकता है.

विराट का इंस्टाग्राम से अकाउंट हुआ गायब

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिनमें दिख रहा है कि इंस्टाग्राम पर विराट कोहली अकाउंट नहीं मिल रहा है. एक्स पर एक यूजर ने मैसेज पोस्ट करके दावा किया कि विराट कोहली और उनके भाई विकास कोहली, दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं. हालांकि, अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि विराट कोहली ने अपना अकाउंट खुद डिलीट किया है या उसे सस्पेंड किया गया है, जिससे उनके लाखों फैंस हैरान और परेशान हैं.

सोशल मीडिया पर मच गई खलबली

अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट को क्या हुआ है, क्योंकि क्रिकेटर या उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. इस बारे में कुछ पता नहीं चला है कि विराट कोहली ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, सस्पेंड किया है, या किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से वह नहीं दिख रहा है. विराट कोहली के इंस्टाग्राम के जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें एक ब्लू टिक वाला प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे लिखा है 'User Not Found' और कोई पोस्ट नहीं हैं.

इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स

विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलोअर्स या फॉलोइंग या किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट फीचर ऑप्शन से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है. सोशल मीडिया पर जो भी फैंस विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च कर रहे हैं, उन्हें जवाब मिल रहा है, 'यह पेज उपलब्ध नहीं है.' इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ, विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रहे हैं. यूजर्स विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत के स्टार का एक्स पर प्रोफाइल दिख रहा है और एक्टिव है.