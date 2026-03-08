66 रन पर सरेंडर... जब आखिरी बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई थी भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर, इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग

India vs New Zealand: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से थोड़ी देर बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में महासंग्राम होने वाला है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीतने में कामयाब होती है या न्यूजीलैंड पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाती है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी बार भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना 2023 में हुआ था. तीन मैचों की सीरीज का ये तीसरा मुकाबला था. तब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान थे और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

शुभमन गिल ने जड़ा था शतक

टीम इंडिया से फिलहाल बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने उस टी20 इंटरनेशनल मैच में शानदार शतक जड़ा था. गिल ने 63 गेंदों पर 126 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 19 चौके-छक्के जड़े थे. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 234 रनों का पहाड़ खड़ा किया था.

66 रनों पर ढेर हुई न्यूजीलैंड की टीम

234 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम महज 66 रनों पर ढेर हो गई थी. सिर्फ दो कीवी बल्लेबाजों ने ढाई का आंकड़ा पार किया था. हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है. भारत ने इस मैच को 168 रनों से जीता था, जो रनों के लिहाज से T20I में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है.

