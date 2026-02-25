रिंकू के पिता को क्या हुआ? अचानक वेंटिलेटर पर आए, बल्लेबाज ने छोड़ा टी20 वर्ल्ड कप कैंप

Rinku Singh: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते घर पहुंच गए हैं. खबर है उनके पिता की हालत गंभीर है. जिसके चलते उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का कैंप छोड़ दिया. भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को मैदान में उतरेगी, इस मैच में भी रिंकू सिंह की मौजूदगी कंफर्म नहीं है. हम आपको बताते हैं कि आखिर रिंकू सिंह के पिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वर्ल्ड कप का कैंप छोड़ना पड़ा.

वेंटिलेटर सपोर्ट की पड़ी जरूरत

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिंकू सिंह के पिता स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. 24 फरवरी को रिंकू सिंह अपने परिवार के साथ रहने के लिए टीम इंडिया के कैंप को छोड़कर चले गए हैं. BCCI सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि यह फैसला घर पर इमरजेंसी की वजह से लिया गया. अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रिंकू सिंह टीम में वापस आएंगे या नहीं.

क्या करते थे रिंकू सिंह के पिता?

रिंकू सिंह की कहानी संघर्षों से भरी रही है. रिंकू सिंह एक गरीब परिवार से आते हैं. आईपीएल के एक नामी प्लेयर बनने से पहले रिंकू सिंह के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पिता एक हॉकर के तौर पर गैस सिलेंडर को घर-घर पहुंचाकर घर चलाते थे. रिंकू सिंह साल 2023 में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने आखिरी ओवर में केकेआर की तरफ से खेलते हुए लगातार 5 छक्के लगाकर यादगार पारी खेली थी. इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

अलीगढ़ में बनवाया लग्जरी घर

रिंकू सिंह आज टीम इंडिया का अहम हिस्सा हैं. वह प्रेशर में गेम खत्म करने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह के प्रदर्शन की बात करें तो उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने अब तक खेली गई पांच पारियों में 24 रन बनाए हैं और दो बार नाबाद रहे हैं. मौजूदा वर्ल्ड कप में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर नाबाद 11 रन रहा है. इस साल 10 T20I मैचों में, रिंकू सिंह ने आठ पारियों में 28.75 के एवरेज और 132.18 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए हैं.