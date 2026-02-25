Advertisement
trendingNow13121887
Hindi Newsक्रिकेटरिंकू के पिता को क्या हुआ? अचानक वेंटिलेटर पर आए, बल्लेबाज ने छोड़ा टी20 वर्ल्ड कप कैंप

रिंकू के पिता को क्या हुआ? अचानक वेंटिलेटर पर आए, बल्लेबाज ने छोड़ा टी20 वर्ल्ड कप कैंप

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की टेंशन हर किसी को है. लेकिन इस बीच स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह का टी20 वर्ल्ड कप कैंप छोड़ना सभी को कचोट रहा है. रिंकू के पिता को अचानक ऐसी समस्या हुई कि रिंकू को जाना पड़ा. कई फैंस के जहन में सवाल है कि रिंकू सिंह के पिता के साथ अचानक क्या हुआ. इसके बारे में हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PIC- Rinku Singh Instagram
PIC- Rinku Singh Instagram

Rinku Singh: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते घर पहुंच गए हैं. खबर है उनके पिता की हालत गंभीर है. जिसके चलते उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का कैंप छोड़ दिया. भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को मैदान में उतरेगी, इस मैच में भी रिंकू सिंह की मौजूदगी कंफर्म नहीं है. हम आपको बताते हैं कि आखिर रिंकू सिंह के पिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वर्ल्ड कप का कैंप छोड़ना पड़ा. 

वेंटिलेटर सपोर्ट की पड़ी जरूरत

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिंकू सिंह के पिता स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. 24 फरवरी को रिंकू सिंह अपने परिवार के साथ रहने के लिए टीम इंडिया के कैंप को छोड़कर चले गए हैं. BCCI सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि यह फैसला घर पर इमरजेंसी की वजह से लिया गया. अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रिंकू सिंह टीम में वापस आएंगे या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या करते थे रिंकू सिंह के पिता? 

रिंकू सिंह की कहानी संघर्षों से भरी रही है. रिंकू सिंह एक गरीब परिवार से आते हैं. आईपीएल के एक नामी प्लेयर बनने से पहले रिंकू सिंह के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पिता एक हॉकर के तौर पर गैस सिलेंडर को घर-घर पहुंचाकर घर चलाते थे. रिंकू सिंह साल 2023 में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने आखिरी ओवर में केकेआर की तरफ से खेलते हुए लगातार 5 छक्के लगाकर यादगार पारी खेली थी. इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 

ये भी पढे़ं.. बाबर या कोई और.. कप्तान आगा ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा- वैसा परफॉर्म नहीं...

अलीगढ़ में बनवाया लग्जरी घर

रिंकू सिंह आज टीम इंडिया का अहम हिस्सा हैं. वह प्रेशर में गेम खत्म करने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह के प्रदर्शन की बात करें तो उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने अब तक खेली गई पांच पारियों में 24 रन बनाए हैं और दो बार नाबाद रहे हैं. मौजूदा वर्ल्ड कप में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर नाबाद 11 रन रहा है. इस साल 10 T20I मैचों में, रिंकू सिंह ने आठ पारियों में 28.75 के एवरेज और 132.18 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

Trending news

झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर