IPL के इस नियम के कारण फंस सकती है राजस्थान रॉयल्स, बिना खेले फाइनल में कैसे एंट्री मारेगी गुजरात टाइटंस?

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 में फाइनल के अलावा किसी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. इसका मतलब साफ है कि मैच का नतीजा किसी कीमत पर निर्धारित तारीख को ही निकलेगा. इस स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर GT बनाम RR क्वालीफायर 2 मैच बारिश की वजह से धुल गया तो 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल कौन खेलेगा?
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GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 में खिताब जीतने की रेस में अब 3 टीमें बाकी हैं. क्वालीफायर-1 में RCB ने जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली. उसके बाद एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह धो दिया. शुक्रवार (29 मई) को क्वालीफायर-2 में RR का सामना GT से होगा. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भले ही रियान पराग की अगुवाई वाली टीम अभी तक अपराजित रही है, लेकिन आईपीएल का एक नियम राजस्थान रॉयल्स के फाइनल खेलने पर पानी फेर सकता है.
सबसे पहले तो ये बता दें कि आईपीएल 2026 में फाइनल के अलावा किसी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. इसका मतलब साफ है कि मैच का नतीजा किसी कीमत पर निर्धारित तारीख को ही निकलेगा. इस स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर GT बनाम RR क्वालीफायर 2 मैच बारिश की वजह से धुल गया तो 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल कौन खेलेगा?
अगर आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मैच बारिश की वजह से पूरी तरह धुल जाता है तो गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी. IPL प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक, प्लेऑफ में अगर मैच रद्द होता है तो पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन पर रहने वाली टीम को फायदा मिलेगा. बता दें कि गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने चौथे स्थान पर फिनिश किया था. यही वजह है कि आईपीएल के इस नियम के कारण अगर ये मुकाबला रद्द हो गया तो GT फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. हालांकि, फैंस ये दुआ करेंगे कि शुक्रवार, 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में मौसम विलेन ना बने और मैदान पर सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो.
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल में आरआर और जीटी 10 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं, जिसमें टाइटंस ने 7 जीत के साथ बढ़त बनाई है, जबकि रॉयल्स ने 3 बार जीत हासिल की है. इस सीजन की शुरुआत में, अहमदाबाद में RR ने GT को छह रनों से हराया था, जिसके बाद जयपुर में खेले गए दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स रॉयल्स पर 77 रनों की शानदार जीत दर्ज की थी.
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