पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका की भिड़ंत, अगर बारिश बनी विलेन तो कौन खेलेगा फाइनल?

South Africa vs New Zealand Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर एक हाई वोल्टेज मैच होने की उम्मीद है. हालांकि, फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं बारिश खेल तो नहीं बिगाड़ देगी?
South Africa vs New Zealand Semifinal: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. तीन मैचों के बाद दुनिया को अगला टी20 विश्व चैंपियन मिल जाएगा. फाइनल से पहले चार टीमें सेमीफाइनल में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. बुधवार (आज) को पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा. ये मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा.
इस मैच में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, क्योंकि एडेन मार्करम की टीम बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंची है. हालांकि, प्रोटियाज न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, जिन्होंने 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्हें हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था. कोलकाता में एक हाई वोल्टेज मैच होने की उम्मीद है. हालांकि, फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं बारिश खेल तो नहीं बिगाड़ देगी? इस बात को ध्यान में रखते हुए, आइए जानते हैं कि अगर बारिश के कारण कोलकाता में सेमीफाइनल-1 रद्द हो जाता है तो वास्तव में क्या होगा?
सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे मौजूद
आईसीसी ने टूर्नामेंट के नतीजों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सेमीफाइनल मैचों और रविवार को होने वाले फाइनल के लिए एक रिजर्व डे निर्धारित किया है. इसका मतलब यह है कि अगर बुधवार को होने वाला दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल 1 बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो यह मैच 5 मार्च, गुरुवार को उसी समय खेला जाएगा.
रिजर्व डे पर भी नहीं हुआ मैच तो क्या होगा?
यदि सेमीफाइनल मैच का नतीजा रिजर्व डे पर भी नहीं निकलेगा और बारिश के कारण खेल नहीं हुआ तो पिछले चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच के मामले में, रिजर्व डे पर रद्द होने पर, साउथ अफ्रीका को फाइनल में जगह दी जाएगी क्योंकि वे सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 के शीर्ष पर रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप 2 में दूसरे पायदान पर थी.
कैसा है कोलकाता का मौसम?
फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बुधवार (04 मार्च) को कोलकाता में मौसम साफ रहेगा और बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल में मैदान पर सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात होगी.
साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ
न्यूजीलैंड का स्क्वॉड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे