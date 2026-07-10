IPL के 'रनबाज' वैभव सूर्यवंशी को आखिर हुआ क्या... इंग्लैंड में क्यों नहीं गरज रहा बल्ला? ये है सबसे बड़ी वजह

Vaibhav Sooryavanshi: हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, ''जंगल में मोर नाचा, किसने देखा?'' जी हां... 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भले ही आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाया था, लेकिन आज की कहानी ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कोई छाप नहीं छोड़ सके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला. फैंस पॉपकॉर्न लेकर टीवी के आगे चिपक गए. ये सोचकर कि उन्हें वैभव के बल्ले से छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन तीन मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा है. जो फैंस वैभव सूर्यवंशी को जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कराने की आवाज तेज कर रहे थे, अब वो भी ये सोचने लगे हैं कि कहीं जल्दी तो नहीं हो गई...