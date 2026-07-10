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IPL के 'रनबाज' वैभव सूर्यवंशी को आखिर हुआ क्या... इंग्लैंड में क्यों नहीं गरज रहा बल्ला? ये है सबसे बड़ी वजह

वैभव सूर्यवंशी को हुआ क्या? मई के महीने में तो वो गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे. आईपीएल 2026 में उन्होंने 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए थे, लेकिन आईपीएल के एक सीजन में 72 छक्के उड़ाने वाले वैभव ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों में कुल मिलाकर 50 रन भी नहीं बनाए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 03:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:37 AM IST
IPL के 'रनबाज' वैभव सूर्यवंशी को आखिर हुआ क्या... इंग्लैंड में क्यों नहीं गरज रहा बल्ला? ये है सबसे बड़ी वजह
Image Credit: (AI Graphic) वैभव सूर्यवंशी को आखिर हुआ क्या... इंग्लैंड में क्यों नहीं गरज रहा बल्ला?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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