IPL के 'रनबाज' वैभव सूर्यवंशी को आखिर हुआ क्या... इंग्लैंड में क्यों नहीं गरज रहा बल्ला? ये है सबसे बड़ी वजह

Vaibhav Sooryavanshi: हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, ''जंगल में मोर नाचा, किसने देखा?'' जी हां... 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भले ही आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाया था, लेकिन आज की कहानी ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कोई छाप नहीं छोड़ सके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला. फैंस पॉपकॉर्न लेकर टीवी के आगे चिपक गए. ये सोचकर कि उन्हें वैभव के बल्ले से छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन तीन मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा है. जो फैंस वैभव सूर्यवंशी को जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कराने की आवाज तेज कर रहे थे, अब वो भी ये सोचने लगे हैं कि कहीं जल्दी तो नहीं हो गई...
बड़ा सवाल ये है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को हुआ क्या? मई के महीने में तो वो गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे. आईपीएल 2026 में उन्होंने 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए थे और 72 छक्के जड़कर इतिहास रचा था, लेकिन आईपीएल के एक सीजन में 72 छक्के उड़ाने वाले वैभव ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों में कुल मिलाकर 50 रन भी नहीं बनाए हैं.
आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की जो ताकत थी, वो इंग्लैंड में काम नहीं कर रही और सही मायने में उनके लिए कमजोरी बन गई है. जी हां, IPL 2026 में वो पहली गेंद पर ही बॉल को हवाई यात्रा पर भेज देते थे. उनके सामने जसप्रीत बुमराह हों, पैट कमिंस हों या जोश हेजलवुड... वैभव सीधा छक्कों में डील करते थे. भारत की पिचों और छोटे मैदानों पर उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, लेकिन वही लत इंग्लैंड में उन्हें फंसा रही है.
वैभव सूर्यवंशी के अभी तक के आईपीएल करियर को देखें तो उन्होंने लगभग 60 प्रतिशत रन हवाई शॉट्स खेलकर बनाए हैं. इंग्लैंड में भी वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां की पिचों पर मिल रही स्विंग और बड़े मैदान होने के कारण वो बार-बार फंस रहे हैं. यूं कहें कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में जिस तलवार से गेंदबाजों को काटते थे, इंग्लैंड में उसी तलवार से खुद कट रहे तो गलत नहीं होगा. सिक्स मारने की कोशिश में वो बार-बार कैच आउट हो रहे हैं.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल में उनका दोस्त इंटरनेशनल क्रिकेट में दुश्मन बन गया है. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जो 3 मैचों में 2 बार वैभव सूर्यवंशी को आउट कर चुके हैं. आर्चर लगातार शॉट बॉल के जाल में वैभव को फंसा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही शृंखला में वैभव ने अभी तक 14,13,15 रन बनाए हैं. 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अगर वैभव को आईपीएल की तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी परचम लहराना है तो उन्हें शॉट बॉल का इलाज ढूंढना होगा और साथ ही अपनी सिक्स हीटिंग काबिलियत को दिमाग से और थोड़ा वक्त लेकर इस्तेमाल करना होगा.