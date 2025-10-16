Advertisement
trendingNow12964050
Hindi Newsक्रिकेट

GPA ने आसान कर दिया विराट का काम, भाई को सौंपी ₹7.11 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें क्या है ये डॉक्यूमेंट?

Virat Kohli Gurugram property: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी एक प्रॉपर्टी को लेकर काफी चर्चाओं में आ गए हैं. उन्होंने अपनी एक महंगी प्रॉपर्टी बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है. हालांकि इस प्रॉपर्टी के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 'पावर ऑफ अटॉर्नी' या GPA (जीपीए) कहा जाता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GPA ने आसान कर दिया विराट का काम, भाई को सौंपी ₹7.11 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें क्या है ये डॉक्यूमेंट?

What is General Power of Attorney: जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी या मशहूर हस्ती कोई लेन-देन करती है तो उसकी चर्चा जरूर होती है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. वह क्रिकेट के मैदान पर जितने फेमस हैं, उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति का हिसाब-किताब भी उतना ही अहम है. हाल ही में उन्होंने गुरुग्राम (पहले गुड़गांव) में अपनी एक महंगी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है. यह लेन-देन कानूनी तौर पर एक खास दस्तावेज के जरिए किया गया है, जिसे आम भाषा में 'पावर ऑफ अटॉर्नी' कहा जाता है. आइए जानते हैं कि यह लेन-देन क्या है और इसमें GPA (जीपीए) का क्या मतलब है.

विराट कोहली ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी भाई को क्यों दी?
महान क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम शहर में मौजूद अपनी एक कीमती संपत्ति (प्रॉपर्टी) अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी है. यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस लेन-देन में ₹7.11 करोड़ (सात करोड़ ग्यारह लाख रुपये) की प्रॉपर्टी शामिल थी.

क्या है पूरा मामला?
विराट कोहली और उनके भाई विकास कोहली ने यह लेन-देन 'जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी' (General Power of Attorney - GPA) नाम के एक कानूनी दस्तावेज़ के ज़रिए किया है. यह प्रॉपर्टी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 इलाके में है. यह दस्तावेज 16 सितंबर, 2025 को गुरुग्राम के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर किया गया. प्रॉपर्टी की कुल कीमत लगभग ₹7.11 करोड़ बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

'GPA' या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है?
आम भाषा में कहें तो 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' (GPA) एक कानूनी कागज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति (जैसे- जमीन या घर) से जुड़े जरूरी काम करने का पूरा अधिकार दे देता है.

कैसे काम करता है 'GPA'
अगर विराट कोहली देश से बाहर हैं या उनके पास कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं है, तो वह यह GPA अपने भाई को दे सकते हैं.  इस दस्तावेज के बाद, विराट के भाई विकास कोहली को उस प्रॉपर्टी को किराए पर देने, बेचने या उसकी देखभाल से जुड़े सभी कानूनी फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है. ठीक वैसे ही जैसे वह प्रॉपर्टी उन्हीं की हो. इस तरह के कानूनी ट्रांसफर के लिए सरकार को एक फीस देनी पड़ती है, जिसे स्टाम्प शुल्क कहते हैं. इस मामले में यह स्टाम्प शुल्क ₹35.61 लाख (पैंतीस लाख इकसठ हजार रुपये) चुकाया गया है.

क्यों किया जाता है ऐसा?
मशहूर हस्तियां अक्सर ऐसा इसलिए करती हैं, जिससे उन्हें अपनी छोटी-मोटी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट (देखभाल और जरूरी काम) के लिए बार-बार खुद मौजूद न रहना पड़े. विराट कोहली का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है. इसलिए यह सबसे ज्यादा संभावना है कि उन्होंने अपने भाई पर भरोसा करके यह जिम्मेदारी सौंप दी है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli Gurugram propertyGeneral Power of Attorneysports news

Trending news

नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश