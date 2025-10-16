GPA ने आसान कर दिया विराट का काम, भाई को सौंपी ₹7.11 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें क्या है ये डॉक्यूमेंट?

What is General Power of Attorney: जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी या मशहूर हस्ती कोई लेन-देन करती है तो उसकी चर्चा जरूर होती है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. वह क्रिकेट के मैदान पर जितने फेमस हैं, उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति का हिसाब-किताब भी उतना ही अहम है. हाल ही में उन्होंने गुरुग्राम (पहले गुड़गांव) में अपनी एक महंगी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है. यह लेन-देन कानूनी तौर पर एक खास दस्तावेज के जरिए किया गया है, जिसे आम भाषा में 'पावर ऑफ अटॉर्नी' कहा जाता है. आइए जानते हैं कि यह लेन-देन क्या है और इसमें GPA (जीपीए) का क्या मतलब है.

विराट कोहली ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी भाई को क्यों दी?

महान क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम शहर में मौजूद अपनी एक कीमती संपत्ति (प्रॉपर्टी) अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी है. यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस लेन-देन में ₹7.11 करोड़ (सात करोड़ ग्यारह लाख रुपये) की प्रॉपर्टी शामिल थी.

क्या है पूरा मामला?

विराट कोहली और उनके भाई विकास कोहली ने यह लेन-देन 'जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी' (General Power of Attorney - GPA) नाम के एक कानूनी दस्तावेज़ के ज़रिए किया है. यह प्रॉपर्टी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 इलाके में है. यह दस्तावेज 16 सितंबर, 2025 को गुरुग्राम के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर किया गया. प्रॉपर्टी की कुल कीमत लगभग ₹7.11 करोड़ बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

'GPA' या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है?

आम भाषा में कहें तो 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' (GPA) एक कानूनी कागज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति (जैसे- जमीन या घर) से जुड़े जरूरी काम करने का पूरा अधिकार दे देता है.

कैसे काम करता है 'GPA'

अगर विराट कोहली देश से बाहर हैं या उनके पास कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं है, तो वह यह GPA अपने भाई को दे सकते हैं. इस दस्तावेज के बाद, विराट के भाई विकास कोहली को उस प्रॉपर्टी को किराए पर देने, बेचने या उसकी देखभाल से जुड़े सभी कानूनी फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है. ठीक वैसे ही जैसे वह प्रॉपर्टी उन्हीं की हो. इस तरह के कानूनी ट्रांसफर के लिए सरकार को एक फीस देनी पड़ती है, जिसे स्टाम्प शुल्क कहते हैं. इस मामले में यह स्टाम्प शुल्क ₹35.61 लाख (पैंतीस लाख इकसठ हजार रुपये) चुकाया गया है.

क्यों किया जाता है ऐसा?

मशहूर हस्तियां अक्सर ऐसा इसलिए करती हैं, जिससे उन्हें अपनी छोटी-मोटी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट (देखभाल और जरूरी काम) के लिए बार-बार खुद मौजूद न रहना पड़े. विराट कोहली का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है. इसलिए यह सबसे ज्यादा संभावना है कि उन्होंने अपने भाई पर भरोसा करके यह जिम्मेदारी सौंप दी है.