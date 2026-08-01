IND vs SL: ये है भारत की सबसे खतरनाक Playing XI, श्रीलंका में जिता सकती है टेस्ट सीरीज, 9 साल बाद फिर होगा कमाल

India vs Sri Lanka: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया 9 साल बाद एक बार फिर श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए बेताब है. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का महासंग्राम शुरू होगा. भारत ने आखिरी बार साल 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती थी. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के लिए भारत अपनी बेहद खतरनाक प्लेइंग इलेवन उतारेगा.
बता दें कि श्रीलंका की धरती पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दौरा कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा. यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है. भारत ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी टीम का ऐलान किया था. भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि यह सीरीज उनके लिए जीतना बेहद जरूरी है.
एक भी गलती हुई तो भारत को अगले साल ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 फाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है. श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा वापसी करेंगे. वहीं, टेस्ट टीम में पहली बार चुने गए सारांश जैन को भी डेब्यू का मौका मिल सकता है. वॉशिंगटन सुंदर की गैरमौजूदगी में, भारत की ऑफ-स्पिनर की तलाश मध्य प्रदेश के 33 साल के खिलाड़ी सारांश जैन पर आकर रुकी है. सारांश जैन ने पिछले साल रणजी ट्रॉफी में बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया था.
हालांकि कुलदीप यादव को सभी फॉर्मेट में प्लेइंग इलेवन से लगातार बाहर रखा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सब-कॉन्टिनेंट की परिस्थितियों में वह टीम के मेन स्पिनर होंगे और टीम तीन स्पिनरों के साथ उतर सकती है. वहीं, टीम इंडिया के श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरने की उम्मीद है, जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हो सकते हैं. अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.
वहीं, बैटिंग लाइनअप पर नजर डालें तो श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, साई सुदर्शन नंबर-3 पर खेलेंगे और कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर खेलेंगे. ऋषभ पंत टीम के विकेटकीपर होंगे, जबकि ध्रुव जुरेल स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलते रहेंगे. अगर साई सुदर्शन फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल लेंगे.
कर्नाटक के इस बैटर को पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से ही टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है. टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए उनका पिछला मैच नवंबर 2024 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जो उनका भारत के लिए सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच था. तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है. इस तेज गेंदबाज ने पिछले महीने नेशनल टीम के लिए वनडे डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें टेस्ट कैप मिलने की संभावना कम है, जब तक कि टीम में चोटों की कोई बड़ी समस्या न हो.
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.