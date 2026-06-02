क्या होता है 'किकली' डांस... विराट-भुवी ने स्टेज पर इस स्टेप से दिखाया ब्रोमांस, जीत के जश्न में हुए मदहोश

Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 में आरसीबी-आरसीबी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 31 मई को टीम ने गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से मात देकर लगातार दूसरा खिताब जीता. इसके बाद पूरी टीम जश्न में मदहोश रही, लेकिन विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है.
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Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 में आरसीबी-आरसीबी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 31 मई को टीम ने गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से मात देकर लगातार दूसरा खिताब जीता. इसके बाद पूरी टीम जश्न में मदहोश रही, लेकिन विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है. इस वीडियो में दोनों को 'Kikli Boys' बताया गया है, लेकिन ये 'किकली' डांस क्या होता है इस बारे में हम आपको समझाते हैं.
विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार दोनों ही आईपीएल में अपना जलवा बिखेरा. विराट कोहली ने इस सीजन 16 मैच में 675 रन ठोके, जिसमें उन्होंने 1 शतक जबकि 5 फिफ्टी ठोकी. वह चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वहीं, भुवनेश्वर कुमार सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साबित हुए. भुवी ने 16 मैच में 28 विकेट झटके, लेकिन बदकिस्मती से पर्पल कैप से महज 2 विकेट से चूक गए, कगिसो रबाडा 29 विकेट लेकर टॉप स्कोरर रहे.
विराट और भुवनेश्वर ने जीत का जश्न जमकर मनाया. दोनों दिग्गज IPL 2026 जीत के बाद की पार्टी में 'किकली' डांस करते देखा गया. दोनों ने साथ में दिल खोलकर डांस किया. ये ब्रोमांस सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. स्टार विराट कोहली ने ये मजेदार डांस इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और भुवनेश्वर को मेंशन भी किया. जिसके बाद इस डांस के बारे में जानने के लिए लोग बेताब नजर आए.
(@Trend_VKohli) June 2, 2026
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किकली डांस में दो लड़कियां या लड़के जोड़ी बनाकर नाचते हैं. दोनों आमने-सामने रहकर क्रॉस हैंड्स पकड़ते हैं. इसके बाद अपने पैर के अंगूठों और पंजों को एक-दूसरे के पैरों के पास सटाकर पीछे की तरफ झुककर गोल-गोल घूमना होता है. विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार भी इसी तरह से डांस कर रहे थे और उन्होंने इसी डांस से पूरे सोशल मीडिया को हिला डाला.
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