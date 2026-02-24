क्या होता है नेट रन रेट? जिसके कारण T20 वर्ल्ड कप में फंसी टीम इंडिया, इस आसान फॉर्मूला से करते हैं Calculate

What is Net Run Rate: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच जारी है. हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार ने तमाम फैंस का मूड खराब कर दिया है. अब अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का सफर तय करना है तो उन्हें किसी कीमत पर बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे. इसके अलावा ये उम्मीद करनी होगी कि बाकी समीकरण भी उनके हिसाब से हो. साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद भारत का नेट रन रेट भी बहुत नीचे गिरा है. वहीं, उनके ग्रुप में मौजूद वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट बेहतरीन है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस समय नेट रन रेट के बारे में खूब चर्चा हो रही है. सेमीफाइनल के लिहाज से देखें तो इसका काफी अहम रोल होने वाला है. आइए जानते हैं कि आखिर नेट रन रेट होता क्या है और किस फॉर्मूला से इसे कैल्क्युलेट करते हैं.

नेट रन रेट क्या होता है? (What is Net Run Rate)

नेट रन रेट (NRR) क्रिकेट में समान अंकों वाली टीमों को रैंक देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सांख्यिकीय विधि है. मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में होता है. यह प्रति ओवर दिए गए रनों के औसत को प्रति ओवर बनाए गए रनों के औसत से घटाकर टीम की स्कोरिंग क्षमता को मापता है, जिसमें उच्च नेट रन रेट बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है.

कैसे निकालते हैं नेट रन रेट? (How Net Run Rate Calculated)

फैंस के मन में बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेट रन रेट निकालते कैसे हैं? इसके लिए क्रिकेट फैंस ज्यादातर मैच खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का इंतजार करते हैं. हालांकि, इसे निकालने का आसान फॉर्मूला है, जिसके जरिए आप खुद 10 सेकेंड में नेट रन रेट निकाल सकते हैं. ये है फॉर्मूला:

नेट रन रेट (NRR) = टीम द्वारा बनाए गए कुल रन / टीम द्वारा खेले गए कुल ओवर) – (विपक्ष द्वारा बनाए गए कुल रन / विपक्ष द्वारा डाले गए कुल ओवर

उदाहरण से समझें

जैसे सुपर-8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 111 रन बनाए. इस हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका का उस मैच का रन रेट 9.35 था और भारत का रन रेट 5.55. यही वजह है कि इस मैच के बाद साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट (9.35 - 5.55) +3.800 हो गया, वहीं भारत का नेट रन रेट -3.800 है.

