Hindi Newsक्रिकेटक्या होता है नेट रन रेट? जिसके कारण T20 वर्ल्ड कप में फंसी टीम इंडिया, इस आसान फॉर्मूला से करते हैं Calculate

क्या होता है नेट रन रेट? जिसके कारण T20 वर्ल्ड कप में फंसी टीम इंडिया, इस आसान फॉर्मूला से करते हैं Calculate

What is Net Run Rate: क्रिकेट फैंस के बीच इस समय नेट रन रेट की चर्चा खूब हो रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया जगह बनाएगी या नहीं? इसमें नेट रन रेट का अहम रोल होने वाला है. तो आइए जानते हैं कि नेट रन रेट होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:55 PM IST
क्या होता है नेट रन रेट और कैसे करते हैं कैल्क्युलेट? (PHOTO- BCCI)
क्या होता है नेट रन रेट और कैसे करते हैं कैल्क्युलेट? (PHOTO- BCCI)

What is Net Run Rate: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच जारी है. हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार ने तमाम फैंस का मूड खराब कर दिया है. अब अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का सफर तय करना है तो उन्हें किसी कीमत पर बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे. इसके अलावा ये उम्मीद करनी होगी कि बाकी समीकरण भी उनके हिसाब से हो. साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद भारत का नेट रन रेट भी बहुत नीचे गिरा है. वहीं, उनके ग्रुप में मौजूद वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट बेहतरीन है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस समय नेट रन रेट के बारे में खूब चर्चा हो रही है. सेमीफाइनल के लिहाज से देखें तो इसका काफी अहम रोल होने वाला है. आइए जानते हैं कि आखिर नेट रन रेट होता क्या है और किस फॉर्मूला से इसे कैल्क्युलेट करते हैं.

नेट रन रेट क्या होता है? (What is Net Run Rate)

नेट रन रेट (NRR) क्रिकेट में समान अंकों वाली टीमों को रैंक देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सांख्यिकीय विधि है. मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में होता है. यह प्रति ओवर दिए गए रनों के औसत को प्रति ओवर बनाए गए रनों के औसत से घटाकर टीम की स्कोरिंग क्षमता को मापता है, जिसमें उच्च नेट रन रेट बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है.

कैसे निकालते हैं नेट रन रेट? (How Net Run Rate Calculated)

फैंस के मन में बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेट रन रेट निकालते कैसे हैं? इसके लिए क्रिकेट फैंस ज्यादातर मैच खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का इंतजार करते हैं. हालांकि, इसे निकालने का आसान फॉर्मूला है, जिसके जरिए आप खुद 10 सेकेंड में नेट रन रेट निकाल सकते हैं. ये है फॉर्मूला:

नेट रन रेट (NRR) = टीम द्वारा बनाए गए कुल रन / टीम द्वारा खेले गए कुल ओवर) – (विपक्ष द्वारा बनाए गए कुल रन / विपक्ष द्वारा डाले गए कुल ओवर

उदाहरण से समझें

जैसे सुपर-8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 111 रन बनाए. इस हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका का उस मैच का रन रेट 9.35 था और भारत का रन रेट 5.55. यही वजह है कि इस मैच के बाद साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट (9.35 - 5.55) +3.800 हो गया, वहीं भारत का नेट रन रेट -3.800 है.

नेट रन रेट के नियम और कुछ शर्तें

  • ऑल आउट होने पर: यदि कोई टीम अपने पूरे ओवर खेलने से पहले ही ऑल आउट हो जाती है, तो रन रेट की गणना के लिए उसके पूरे निर्धारित ओवर (जैसे वनडे में 50 या T20 में 20) गिने जाते हैं, न कि वे ओवर जिनमें टीम आउट हुई.
  • लक्ष्य जल्दी हासिल करने पर: यदि कोई टीम बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीत जाती है, तो केवल वही ओवर गिने जाते हैं जितने में उसने लक्ष्य हासिल किया.
  • पॉजिटिव बनाम नेगेटिव: एक पॉजिटिव (+) NRR का मतलब है कि टीम विपक्षी टीम की तुलना में तेजी से रन बना रही है, जबकि नेगेटिव (-) NRR का मतलब है कि टीम पिछड़ रही है.
About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

