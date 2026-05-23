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Hindi Newsक्रिकेटक्या होता है प्लेऑफ, IPL में कब हुई इसकी शुरुआत? इस नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार बनी चैंपियन

क्या होता है प्लेऑफ, IPL में कब हुई इसकी शुरुआत? इस नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार बनी चैंपियन

What is Playoffs: आईपीएल 2026 में फिलहाल प्लेऑफ की गूंज सुनाई दे रही है. कमेंटेटर्स से लेकर क्रिकेट एक्स्पर्ट्स और फैंस तक... सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं. मंगलवार, 26 मई से प्लेऑफ की शुरुआत हो जाएगी. ग्रुप स्टेज में टॉप-4 पर फिनिश करने वाली टीमें अगले राउंड यानी प्लेऑफ में हिस्सा लेंगी. आइए आईपीएल के इस स्टेज की शुरुआत से पहले ये जानते हैं कि प्लेऑफ होता क्या है?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 23, 2026, 05:24 PM IST
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क्या होता है प्लेऑफ, IPL में कब हुई इसकी शुरुआत? इस नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार बनी चैंपियन (PC: iplt20.com)
क्या होता है प्लेऑफ, IPL में कब हुई इसकी शुरुआत? इस नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार बनी चैंपियन (PC: iplt20.com)

What is Playoffs: आईपीएल 2026 में फिलहाल प्लेऑफ की गूंज सुनाई दे रही है. कमेंटेटर्स से लेकर क्रिकेट एक्स्पर्ट्स और फैंस तक... सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं. मंगलवार, 26 मई से प्लेऑफ की शुरुआत हो जाएगी. ग्रुप स्टेज में टॉप-4 पर फिनिश करने वाली टीमें अगले राउंड यानी प्लेऑफ में हिस्सा लेंगी. आइए आईपीएल के इस स्टेज की शुरुआत से पहले ये जानते हैं कि प्लेऑफ होता क्या है? आईपीएल में पहली बार इस फॉर्मेट को कब लागू किया गया? प्लेऑफ और सेमीफाइनल में क्या अंतर होता है? प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं.

प्लेऑफ होता क्या है?

क्रिकेट में आपने सेमीफाइनल के बारे में तो सुना ही होगा. जैसे किसी इवेंट में ग्रुप स्टेज में जो 4 टीमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं, उन्हें सेमीफाइनल में जगह मिलती है, ठीक उसी तरह आईपीएल में पॉइंट्स टेबल पर टॉप-4 टीमों को प्लेऑफ का टिकट मिलता है. प्लेऑफ में 4 तरह के मुकाबले होते हैं. क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर, क्वालीफायर-2 और फाइनल. पॉइंट्स टेबल पर नंबर-1 और नंबर-2 पर रहने वाली टीमों का सामना क्वालीफायर-1 में होता है, जबकि नंबर-3 और नंबर-4 पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलती हैं.

टॉप-2 टीमों को मिलता है फायदा

पॉइंट्स टेबल पर टॉप-2 की टीमें क्वालीफायर-1 में भिड़ती हैं. इसी मैच का एक नियम प्लेऑफ को सेमीफाइनल से अलग बनाता है. दरअसल, क्वालीफायर-1 मुकाबला जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाती है, वहीं हारने वाली टीम का सफर भी समाप्त नहीं होता, उन्हें एक और चांस मिलता है.  प्लेऑफ में क्वालीफायर-1 के बाद एलिमिनेटर मुकाबला होता है, जहां पॉइंट्स टेबल पर तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें भिड़ती हैं. हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, जबकि जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में उस टीम से भिड़ती है, जिसे क्वालीफायर-1 में हार मिली थी. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचती है, वहीं हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाता है. कुल मिलाकर देखें तो प्लेऑफ के कारण ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन कर टॉप-2 पर फिनिश करने वाली टीमों को फायदा मिलता है.

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आईपीएल में कब हुई प्लेऑफ की शुरुआत?

आईपीएल का आगाज 2008 में हुआ था. पहले 3 सीजन तक इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का ही नियम था. हालांकि, 2011 में प्लेऑफ की शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा रहा है.

किस नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार बनी चैंपियन?

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2011 से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब टॉप-2 पर फिनिश करने वाली टीम आईपीएल चैंपियन नहीं बनी है. जी हां, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर फिनिश किया था, लेकिन इसके बावजूद SRH चैंपियन बनी थी. इसके अलावा जो भी टीमें क्वालीफायर-1 खेली हैं, उन्हीं में से किसी एक टीम ने खिताब अपने नाम किया है. इसमें भी दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम की किस्मत सबसे ज्यादा बार चमकी है. जी हां, प्लेऑफ फॉर्मेट लागू होने के बाद से 9 बार उस टीम ने खिताब जीता है, जो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर रही है. इस बार गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर है. देखना दिलचस्प होगा कि किस्मत शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम पर मेहरबान होती है या नहीं.

यह भी पढ़ें: प्लेऑफ के लिए 3 सीटें कन्फर्म, वेटिंग लिस्ट में PBKS, RR, KKR और DC, बाकी बचे 3 मैचों का क्या है समीकरण?

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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