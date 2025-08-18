रनों की बरसात करने वाले विराट का आखिर अचानक कैसे आया बुरा दौर? हो गया चौंकाने वाला खुलासा

इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाने वाले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के करियर में अचानक बुरा दौर आ गया, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया. अब भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि आखिर कैसे विराट कोहली की फॉर्म में अचानक गिरावट देखने को मिली है. विराट कोहली ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 27599 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक शामिल हैं. विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली अब भारत के लिए केवल वनडे इंटरनेशनल मैच में ही खेलते हैं.

विराट कोहली को लेकर बड़ा खुलासा

इरफान पठान ने 'द लल्लनटॉप' से कहा, 'अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, तो 2019-20 में विराट कोहली का प्रदर्शन खराब चल रहा था. उस समय कहा गया था कि कोविड का समय है और उन्हें प्रेरणा नहीं मिल रही है. मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी पहली बार खराब फॉर्म में होता है, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए. अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, तो मैंने उनका खूब समर्थन किया. पहली बात, वह इसके हकदार थे और उन्होंने कई मैच जीते. अगर यह गिरावट पांच साल तक जारी रहती है, तो यह सही नहीं है.'

विराट का आखिर अचानक कैसे आया बुरा दौर?

इरफान पठान ने जोर देकर कहा कि टीम की सफलता हमेशा पहले होनी चाहिए. इरफान पठान ने कहा, 'टीम सबसे पहले है. हम टीम के लिए खेलते हैं, हम मैच जीतने के लिए खेलते हैं. अगर कोई बल्लेबाज एक ही तरह से बार-बार आउट होता है, तो विरोधी टीम उसी के अनुसार योजना बनाती हैं. वे प्लान बी नहीं अपनाएंगे. वे प्लान ए का इस्तेमाल करके आपको आउट करेंगे. अगर आप चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो आपको उन्हें प्लान ए से प्लान बी पर ले जाना होगा. टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के साथ समस्या यह थी कि वह हर बार एक ही तरह से आउट हो रहे थे. इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बुरे खिलाड़ी हैं. वह एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है. आपको विस्तार से बताना होगा कि आप क्या देख रहे हैं.'

कमेंटेटरों की जिम्मेदारी खिलाड़ियों के लिए नहीं

इरफान पठान ने एक कमेंटेटर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जवाबदेही फैंस के प्रति है. इरफान पठान ने कहा, 'देखिए, मेरा मानना है कि एक ब्रॉडकास्टर के रूप में, जब कमेंट्री चल रही हो और फैंस मैच देख रहे हों, तो आपको दृश्यों से आगे बढ़कर जो हो रहा है उसके बारे में बोलना होगा. ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर का काम है. क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. क्या हो सकता है और कैसे? अगर कोई खिलाड़ी असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है, तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं और अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी आलोचना करते हैं. कमेंटेटरों की जिम्मेदारी फैंस के प्रति होती है, खिलाड़ियों के प्रति नहीं.'