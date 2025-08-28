महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा थी रविचंद्रन अश्विन की सैलरी, संन्यास लेते ही चेन्नई सुपरकिंग्स को इतने करोड़ का हुआ फायदा

भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पहले इंटरनेशनल और बुधवार (28 अगस्त 2025) को आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी. अश्विन ने अचानक से संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया. उनके रिटायरमेंट लेने के पीछे की बड़ी वजह उन्होंने रिटायरमेंट पोस्ट में बताया कि वे दुनिया की अन्य क्रिकेट लीगों में भाग लेना चाहते हैं. बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया (बीसीसीआई) के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई दूसरे लीगों में खेलने की इजाजत नहीं देता है. ऐसे में आईपीएल से संन्यास के बाद अश्विन अब बाहर की लीगों में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं. ..

कितनी कमाई करते थे अश्विन?

आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अश्विन की सैलरी चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा थी. चेन्नई ने धोनी को बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी 4 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया. वहीं, अश्विन को चेन्नई ने 9.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया.

चेन्नई से शुरुआत चेन्नई से अंत

अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स से की थी और साल 2015 तक लगातार चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेले थे. उसके फ्रेंचाइजी पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद बैन होने पर 2 सालों तक वे राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स का हिस्सा रहे थे. वहीं, 2018 से 19 तक वे किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा रहे. उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का 2 सालों तक हिस्सा रहे. साल 2022 से साल 2024 तक अश्विन राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे. उसके बाद चेन्नई सुपरकिंग्स ने उन्हें 9.75 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शमिल किया.

ऐसा रहा है अश्विन का आईपीएल करियर

38 वर्षिय ऑफ स्पिनर अश्विन आईपीएल इतिहास के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान 187 विकेट झटके हैं. अश्विन आईपीएल में 5 फ्रेंचाइजी के लिए खेले. हालांकि, उन्हें जीत बस चेन्नई सुपरकिंग्स टीम में मिली. अश्विन ने आईपीएल में 211 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रनों का रहा है. वहीं 211 मैचों की 34 पारियों में 118 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 833 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 50 रनों का रहा है.

