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संजय मांजरेकर को क्यों खटकने लगे रोहित-विराट? डंके की चोट पर बताई वजह, सेलेक्टर्स को दी नसीहत

रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया में एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं. ऐसे में जगह बनाए रखना उनके लिए उनके लिए चैलेंजिंग हो चुका है. अक्सर दोनों दिग्गजों के फ्यूचर पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी सेलेक्शन का गणित समझाते हुए उनकी मौजूदगी पर बड़ा इशारा किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:13 AM IST
संजय मांजरेकर को क्यों खटकने लगे रोहित-विराट? डंके की चोट पर बताई वजह, सेलेक्टर्स को दी नसीहत
Image Credit: Rohit Sharma and Virat Kohli (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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