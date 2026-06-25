रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया में एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं. ऐसे में जगह बनाए रखना उनके लिए उनके लिए चैलेंजिंग हो चुका है. अक्सर दोनों दिग्गजों के फ्यूचर पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी सेलेक्शन का गणित समझाते हुए उनकी मौजूदगी पर बड़ा इशारा किया. फैंस रोहित-विराट को हर वनडे मैच में देखने को बेताब रहते हैं, लेकिन मांजरेकर ने इमोशन को साइड रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नसीहत दी है.
अगले महीने टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का ही नाम है. विराट अफगानिस्तान के खिलाफ इंजरी के चलते सीरीज से बाहर थे जबकि रोहित का फॉर्म तीन मैच में ठीक-ठाक रहा. लेकिन भारत के पूर्व स्टार संजय मांजरेकर युवा बैटिंग टैलेंट यशस्वी जायसवाल के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं. जिन्हें कई दिनों तक बीसीसीआई ने वनडे में नजरअंदाज किया.
यशस्वी जायसवाल गिल और रोहित की ओपनिंग जोड़ी के चलते कई दिनों तक टीम इंडिया से बाहर रहे जबकि उनके आंकड़े शानदार थे. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में मौका मिलते ही उन्होंने अपना दम दिखाया और 110 रन की नाबाद पारी खेली. मांजरेकर ने उनके शतक के आंकड़े बताते हुए, उन्हें मौका देने के लिए आवाज उठाई.
मांजरेकर ने TOI से कहा, "यशस्वी ने अपने पिछले तीन ODI मैचों में दो शतक लगाए हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए, फिर कुछ समय बाद चार और एक शतक लगाया. भारत की मज़बूत वनडे टीम में ओपनिंग करने वाले किसी भी खिलाड़ी को मौके मिलेंगे, और यशस्वी ने उनका भरपूर फायदा उठाया है. इसलिए हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा कठोर है."
ये भी पढे़ं..
उन्होंने आगे कहा, "अगर सेलेक्टर्स ने रोहित को चुना है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सच में उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा मानते हैं. हम सभी बड़े नामों वाले खिलाड़ियों के आस-पास के कल्चर को जानते हैं. फैसले शायद ही कभी सिर्फ क्रिकेट की काबिलियत के आधार पर लिए जाते हैं. रोहित के मामले में भी ऐसा ही लगता है. अगर सेलेक्टर्स को लगता है कि रोहित लंबे समय की योजना का हिस्सा हैं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए. लेकिन अगर उन्हें इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वे उन्हें टीम से बाहर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट की बरसों पुरानी समस्या को दिखाता है. सिलेक्शन कभी भी इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि विराट, रोहित या बुमराह के लिए क्या बेहतर है. यह हमेशा इस आधार पर होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है."