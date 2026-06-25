उन्होंने आगे कहा, "अगर सेलेक्टर्स ने रोहित को चुना है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सच में उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा मानते हैं. हम सभी बड़े नामों वाले खिलाड़ियों के आस-पास के कल्चर को जानते हैं. फैसले शायद ही कभी सिर्फ क्रिकेट की काबिलियत के आधार पर लिए जाते हैं. रोहित के मामले में भी ऐसा ही लगता है. अगर सेलेक्टर्स को लगता है कि रोहित लंबे समय की योजना का हिस्सा हैं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए. लेकिन अगर उन्हें इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वे उन्हें टीम से बाहर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट की बरसों पुरानी समस्या को दिखाता है. सिलेक्शन कभी भी इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि विराट, रोहित या बुमराह के लिए क्या बेहतर है. यह हमेशा इस आधार पर होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है."