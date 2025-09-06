कोई नहीं है टक्कर में… तो इस बार भी ट्रॉफी पक्की? एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले साल 2016 और साल 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ था. भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था. 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है.

एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड

1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप के कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार एशिया कप की विजेता रही है. भारत ने वनडे फॉर्मेट के एशिया कप में 7 खिताब और टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 1 खिताब जीता है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत ने अभी तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 8 मैचों में जीत मिली है. भारत को इस दौरान एशिया कप टी20 के 2 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है. एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का जीत प्रतिशत 80 रहा है.

एशिया कप 2025 से पहले बेहतरीन फॉर्म में टीम इंडिया

पिछले कुछ सालों में भारत का टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन रहा है. टीम इंडिया ने पिछले 40 मैचों में से 35 जीते हैं, जिसमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना भी शामिल है. टीम इंडिया ने अपनी आखिरी टी20 सीरीज सात महीने पहले इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में अपनी सरजमीं पर खेली थी. भारत ने इस टी20 सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया था. भारत के पास एक संतुलित टीम है. भारत के सभी बड़े खिलाड़ी आईपीएल के दौरान शानदार फॉर्म में रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभाल रहे

डिफेंडिंग चैंपियन भारत का एशिया कप 2025 अभियान 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ शुरू होगा. भारत 2023 में पिछला एशिया कप खिताब जीत चुका है, जो वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं.