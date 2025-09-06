कोई नहीं है टक्कर में… तो इस बार भी ट्रॉफी पक्की? एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12910478
Hindi Newsक्रिकेट

कोई नहीं है टक्कर में… तो इस बार भी ट्रॉफी पक्की? एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले साल 2016 और साल 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 06, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोई नहीं है टक्कर में… तो इस बार भी ट्रॉफी पक्की? एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले साल 2016 और साल 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ था. भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था. 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है.

एशिया कप टी20 में ऐसा हैं भारत का रिकॉर्ड

1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप के कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार एशिया कप की विजेता रही है. भारत ने वनडे फॉर्मेट के एशिया कप में 7 खिताब और टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 1 खिताब जीता है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत ने अभी तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 8 मैचों में जीत मिली है. भारत को इस दौरान एशिया कप टी20 के 2 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है. एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का जीत प्रतिशत 80 रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप 2025 से पहले बेहतरीन फॉर्म में टीम इंडिया

पिछले कुछ सालों में भारत का टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन रहा है. टीम इंडिया ने पिछले 40 मैचों में से 35 जीते हैं, जिसमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना भी शामिल है. टीम इंडिया ने अपनी आखिरी टी20 सीरीज सात महीने पहले इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में अपनी सरजमीं पर खेली थी. भारत ने इस टी20 सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया था. भारत के पास एक संतुलित टीम है. भारत के सभी बड़े खिलाड़ी आईपीएल के दौरान शानदार फॉर्म में रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभाल रहे

डिफेंडिंग चैंपियन भारत का एशिया कप 2025 अभियान 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ शुरू होगा. भारत 2023 में पिछला एशिया कप खिताब जीत चुका है, जो वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;