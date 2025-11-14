आखिर कितनी है तेम्बा बावुमा की हाइट? बुमराह ने बीच मैदान पर उड़ाया मजाक, VIDEO लगा रही आग!

What is Temba Bavuma Height: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दो वजहों के कारण सुर्खियों में रहे. पहला तो ये कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम के कमर तोड़ दिए और दूसरा ये कि उन्होंने बीच मैदान सरेआम प्रोटियाज कप्तान तेम्बा बावुमा की हाइट का मजाक उड़ाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल गया, जिसमें बुमराह अफ्रीकी कप्तान को 'बौना' बुला रहे हैं.

वैसे तो जसप्रीत बुमराह की पहचान बहुत शांत और समझदार खिलाड़ी के तौर पर होती है. फैंस हैरान हैं कि आखिर कैसे उनकी जुबान फिसल गई. खैर, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जों ये जानने को बेताब हैं कि आखिर तेम्बा बावुमा की हाइट कितनी है? जिसके चलते बुमराह ने उन्हें 'बौना' कह दिया.

तेम्बा बावुमा की हाइट कितनी है?

सोशल मीडिया पर प्रोफाइल सर्च करने के बाद ये पता चला कि तेम्बा बावुमा की हाइट 1.62 मीटर है, यानी 5 फुट और 4 इंच. उनका कद तो छोटा जरूर है, लेकिन बतौर कप्तान रिकॉर्ड बहुत बड़ा है. तेम्बा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने अभी तक टेस्ट में हार का मुंह नहीं देखा है. इसी साल जून में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रोटियाज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था.

Add Zee News as a Preferred Source

JB - "bauna hai yeh"

RP- "bauna hai but laga yahape"

JB - "bauna hai yeh BC" Review not taken for the appeal of LBW against Bavuma.#INDvsSA #Bumrah

pic.twitter.com/r8UO8afR1J — The last dance (@26lastdance) November 14, 2025

कोलकाता टेस्ट में ड्राइवर सीट पर भारत

बात करें कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर चल रहे टेस्ट की तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, बुमराह ने उनके ज्यादा रन बनाने के प्लान को जोरदार झटका दिया. पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने महज 159 रनों पर सरेंडर कर दिया. बुमराह ने अपने टेस्ट करियर का 16वां पंजा खोला. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल के खाते में एक विकेट आया.

ये भी पढ़ें: पूरी टीम ऐसे ही खेलती है... ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से चली ऐसी चाल, साउथ अफ्रीका का हुआ काम-तमाम! VIDEO वायरल