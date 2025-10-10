कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं पांड्या? कीमत इतनी कि मुंबई में भी खरीद लेंगे फ्लैट

हार्दिक पांड्या का नाम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होता है. अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया भर में खूब नाम कमाया, पांड्या अपने शानदार खेल की बदौलत मैच को पलटने का दम रखते हैं. वह मैच को हार के मुंह से निकाल कर जीताने की क्षमता रखते हैं. बीते कुछ सालों में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने क्रिकेट जगत में अलग पहचान हासिल की. हार्दिक पांड्या को क्रिकेट समर्थक खूब पसंद करते हैं. इसके अलावा हार्दिक ना केवल अपने खेल के लिए जाने जाते हैं बल्कि वह अपने स्टाइल और लुक की वजह से भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत के बारे में.

हार्दिक की घड़ी की कीमत

बता दें कि हार्दिक पांड्या की घड़ी इतनी महंगी है कि एशिया कप 2025 की प्राइज मनी भी इस घड़ी को खरीदने के लिए कम पड़ जाएगी. दरअसल, हार्दिक की घड़ी का नाम रिचर्ड मील RM 27-04 (Richard Mille RM 27-04) रिपोर्ट के अनुसार जिसकी कीमत लगभग 20 करोड रुपये हैं. यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक ने इतनी महंगी घड़ी पहनी है. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हार्दिक ने महंगी घड़ी पहनी थी. हार्दिक ने रिचर्ड मील RM 27-02 की घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपये. पांड्या की घड़ी की कीमत एशिया कप जीतने की इनामी राशि से कई ज्यादा है.हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत के बराबरा मुंबई में फ्लैट भी खरीदा जा सकता है.

चोट के कारण बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टी 20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को टीम में जगह नहीं मिल पाई. दरअसल, एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले वह चोट की वजह से बाहर हो गए थे. जिसके बाद वह फाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे. अब उन्हें आगामी टी20 सीरीज में भई इंजरी की वजह से जगह नहीं मिल पाई है. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: स्कूल ड्रॉपआउट होने के बावजूद भी छापते हैं करोड़ों, जानें कितना पढ़े लिखे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले पांड्या

हार्दिक का टी20 करियर

हार्दिक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2016 में हुई. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 120 मैचों की 94 पारियों की 1860 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141.01 हार्दिक ने इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 71 रनों का रहा है. वहीं, बात करें हार्दिक के गेंदबाजी करियर की तो 108 पारियों में 98 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 4/16 का रहा है.