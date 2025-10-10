Advertisement
trendingNow12956407
Hindi Newsक्रिकेट

कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं पांड्या? कीमत इतनी कि मुंबई में भी खरीद लेंगे फ्लैट

हार्दिक पांड्या का नाम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होता है.  अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया भर में खूब नाम कमाया, पांड्या अपने शानदार खेल की बदौलत मैच को पलटने का दम रखते हैं.इसके अलावा हार्दिक ना केवल अपने खेल के लिए जाने जाते हैं बल्कि वह अपने स्टाइल और लुक की वजह से भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya watch
Hardik Pandya watch

हार्दिक पांड्या का नाम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होता है.  अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया भर में खूब नाम कमाया, पांड्या अपने शानदार खेल की बदौलत मैच को पलटने का दम रखते हैं. वह मैच को हार के मुंह से निकाल कर जीताने की क्षमता रखते हैं. बीते कुछ सालों में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने क्रिकेट जगत में अलग पहचान हासिल की.  हार्दिक पांड्या को क्रिकेट समर्थक खूब पसंद करते हैं. इसके अलावा हार्दिक ना केवल अपने खेल के लिए जाने जाते हैं बल्कि वह अपने स्टाइल और लुक की वजह से भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत के बारे में.

हार्दिक की घड़ी की कीमत
बता दें कि हार्दिक पांड्या की घड़ी इतनी महंगी है कि एशिया कप 2025 की प्राइज मनी भी इस घड़ी को खरीदने के लिए कम पड़ जाएगी. दरअसल, हार्दिक की घड़ी का नाम रिचर्ड मील RM 27-04 (Richard Mille RM 27-04) रिपोर्ट के अनुसार जिसकी कीमत लगभग 20 करोड रुपये हैं. यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक ने इतनी महंगी घड़ी पहनी है. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हार्दिक ने महंगी घड़ी पहनी थी. हार्दिक ने रिचर्ड मील RM 27-02 की घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत  7 करोड़ रुपये. पांड्या की घड़ी की कीमत एशिया कप जीतने की इनामी राशि से कई ज्यादा है.हार्दिक पांड्या की घड़ी की कीमत के बराबरा मुंबई में फ्लैट भी खरीदा जा सकता है.

चोट के कारण बाहर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टी 20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को टीम में जगह नहीं मिल पाई. दरअसल, एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले वह चोट की वजह से बाहर हो गए थे. जिसके बाद वह फाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे. अब उन्हें आगामी टी20 सीरीज में भई इंजरी की वजह से जगह नहीं मिल पाई है. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: स्कूल ड्रॉपआउट होने के बावजूद भी छापते हैं करोड़ों, जानें कितना पढ़े लिखे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले पांड्या

 

हार्दिक का टी20 करियर 
हार्दिक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2016 में हुई.  उन्होंने अपने करियर  में अभी तक खेले 120 मैचों की 94 पारियों की 1860 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141.01 हार्दिक ने इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 71 रनों का रहा है.  वहीं, बात करें हार्दिक के गेंदबाजी करियर की तो 108 पारियों में 98 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 4/16 का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल