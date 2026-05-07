BCCI की एक पॉलिसी IPL में गेंदबाजों के लिए बनी काल, बल्लेबाजों की ही क्यों हो रही बल्ले-बल्ले? ये है इनसाइड स्टोरी

आईपीएल 2026 में रनों की खूब बौछार देखने को मिल रही है. हर दूसरे मुकाबले में 200+ रन एक टीम बनाती है और कई बार चेज भी हो जाता है. अब इसके पीछे वजह का भी खुलासा हो गया है. बीसीसीआई की एक पॉलिसी गेंदबाजों के लिए काल बन रही है. अभी तक 49 मैच खेले गए हैं, जिसमें 200+ रन 41 बार बने हैं. अगर हम 2025 के पहले 48 मैचों को देखें तो ये आंकड़ा कम हो जाता है. उस दौरान 200 रनों का इस सीजन की तुलना में 39 बार हुआ है.

क्यों मैच हो रहे हाई स्कोरिंग?

इस साल बैटिंग जबरदस्त रही है, लेकिन इतने बड़े स्कोर बनने के पीछे एक बड़ा कारण पिच का मिजाज भी रहा है. 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने क्यूरेटरों को सलाह दी है कि वे IPL 2026 मैचों के लिए पिच तैयार करते समय गेंदबाजों को कम से कम मदद दें. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि BCCI ने अपनी उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया है.

IPL टीमों की तरफ से नहीं होता है दखल

इस पॉलिसी के तहत बोर्ड का एक क्यूरेटर स्थानीय क्यूरेटर के साथ मिलकर काम करता है, ताकि IPL टीमों की तरफ से पिच को लेकर कोई दखल न हो. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IPL के प्लेऑफ और फाइनल मैचों के दौरान, BCCI की क्यूरेटरों की सेंट्रल टीम पूरी तरह से पिच का जिम्मा संभाल लेगी. BCCI की सलाह में यह भी कहा गया है कि पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा लैटरल मूवमेंट या बहुत ज्यादा स्पिन नहीं होनी चाहिए.

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बाउंड्री को लेकर भी ये पॉलिसी

रिपोर्ट में बाउंड्री की पॉलिसी भी है. बाउंड्री की दूरी 77 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस मामले से जुड़े एक फ्रैंचाइज़ी सदस्य ने TOI को बताया, 'कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका स्पिन-बॉलिंग अटैक काफी मजबूत है. वे थोड़ी धीमी और सुस्त पिच पसंद करती हैं. कुछ टीमों का सीम अटैक बहुत दमदार होता है और वे नई गेंद से गेंदबाजी करने वालों के लिए पिच से थोड़ी ज्यादा मदद चाहती हैं. लेकिन अब लगभग हर पिच एक जैसी ही होती है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई टीम बाहर जाकर खेल रही है या नहीं. खिलाड़ी हर जगह एक जैसी ही परिस्थितियों की उम्मीद करते हैं.'