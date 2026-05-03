क्या पंत की फॉर्म पर 27 करोड़ की रकम का असर? कोच ने बताई अंदर की बात, कहा- अगर आप उनकी बैटिंग देखें..

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए IPL 2026 का सफर अब तक किसी बुरे सपने जैसा रहा है. टीम ने अपने शुरुआती 8 मैचों में से 6 मैच गंवा दिए हैं, जिससे प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल हो गई है. कप्तान ऋषभ पंत की फॉर्म बेहद खराब नजर आई है. उनकी खराब फॉर्म के पीछे क्या वजह है इस मुद्दे पर कोच ने भी खुलकर बात की है. ऋषभ पंत को 2025 आईपीएल मेगा ऑक्शन में लखनऊ की टीम ने 27 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन पंत उम्मीदों पर अभी तक खरे नहीं उतरे हैं. पिछला सीजन भी उनकी कप्तानी में टीम के लिए निराशाजनक रहा था.

पंत की खराब फॉर्म ने बढ़ाई चिंता

LSG की सबसे बड़ी मुसीबत उनके कप्तान ऋषभ पंत की फॉर्म बनी हुई है. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पंत पर सबसे महंगे खिलाड़ी होने का दबाव दिख रहा है. वह इस सीजन 8 मैचों में केवल 189 रन ही बना सके हैं. उनका औसत 27.00 और स्ट्राइक रेट 126.84 का रहा है. इससे पहले IPL 2025 भी उनके लिए निराशाजनक रहा था, जहां उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 269 रन बनाए थे.

प्राइस टैग पर कोच भरत अरुण का बयान

बॉलिंग कोच भरत अरुण ने पंत का बचाव करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इस कीमत का इससे कोई लेना-देना है. यह तो बस फॉर्म की बात है. अगर आप उनकी पूरी बैटिंग को देखें खासकर दूसरा मैच जो हमने खेला था तो उन्होंने ही हमें जीत की दहलीज तक पहुंचाया था. इसलिए मैं उनकी फॉर्म को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं. उन्हें अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए बस एक अच्छी पारी की ज़रूरत है.'

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शमी और मयंक यादव पर भी की बात

भरत अरुण ने टीम के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी तारीफ की. शमी के बारे में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शमी की सोच बहुत साफ है. कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि चयन मेरे हाथ में नहीं है. लेकिन अच्छा प्रदर्शन करना मेरे हाथ में है और वह ठीक वैसा ही कर रहे हैं.' वहीं, उन्होंने मयंक यादव की फिटनेस पर भी अपडेट दिया जो इंजर्ड चल रहे हैं.

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क्या मयंक की होगी वापसी?

भरत अरुण ने मयंक की फिटनेस पर खुशखबरी देते हुए कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वह फिट है तो मैं कहूंगा हां, वह फिट है और अभी खेलने के लिए तैयार है. वह तेज गेंदबाजी कर रहा है और अपने पुराने अंदाज में लौट आया है.' अब लखनऊ की टीम के लिए प्लेऑफ का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि टीम पाइंट्स टेबल में बॉटम पर बैठी हुई है. टीम को अपना अगला मैच कल यानि 4 मई को मुंबई के खिलाफ खेलना है.