श्रीलंका में भारतीय कप्तानों का कैसा रिकॉर्ड? कपिल, गांगुली और कुंबले हारे, विराट कोहली नंबर-1

भारत ने 1985 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार श्रीलंका का दौरा किया था. दो मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने एक में जीत हासिल की थी, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा था. कपिल की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका में जीत का स्वाद नहीं चख सकी थी. 8 साल बाद, 1993 में भारत को श्रीलंका में पहली जीत नसीब हुई थी. मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने 1-0 से शृंखला अपने नाम किया था. सीरीज का दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था.