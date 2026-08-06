श्रीलंका में भारतीय कप्तानों का कैसा रिकॉर्ड? कपिल, गांगुली और कुंबले हारे, विराट कोहली नंबर-1

India Tour of Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच चुकी है. पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए टीम इंडिया को किसी कीमत पर ये दोनों मुकाबले जीतने होंगे. श्रीलंका में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का कड़ा इम्तिहान होने वाला है. वो पहली बार बतौर टेस्ट कप्तान श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं.
श्रीलंका में भारतीय टीम अब तक 8 टेस्ट सीरीज खेल चुकी है. भारत ने 1985 में पहली बार श्रीलंका का दौरा किया था, जबकि 2017 में आखिरी बार टीम इंडिया पड़ोसी देश में जाकर टेस्ट सीरीज खेली थी. आइए जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ उनकी सरजमीं पर किस भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड कैसा रहा है.
भारत ने 1985 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार श्रीलंका का दौरा किया था. दो मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने एक में जीत हासिल की थी, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा था. कपिल की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका में जीत का स्वाद नहीं चख सकी थी. 8 साल बाद, 1993 में भारत को श्रीलंका में पहली जीत नसीब हुई थी. मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने 1-0 से शृंखला अपने नाम किया था. सीरीज का दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था.
सौरव गांगुली की गिनती भारत के महान कप्तानों में होती है, जिन्होंने टीम इंडिया को विदेश में लड़ना सिखाया. हालांकि, दादा की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी थी. 2001 में हुए सीरीज में भारत ने एक मैच जीता, जबकि दो मुकाबले श्रीलंका के नाम रहे थे. टीम इंडिया 1-2 से शृंखला हार गई थी. 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में भी यही रिजल्ट रहा था. श्रीलंका ने 2-1 से सीरीज अपने नाम किया.
2010 में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका का दौरा किया था. दो मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीते थे और शृंखला ड्रॉ पर खत्म हुआ था. 5 साल बाद, यानी 2015 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर गई थी.
विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन किया. 2015 में 2-1 से जीत मिली, जबकि 2017 में कोहली एंड कंपनी ने श्रीलंका को उनके घर पर 3-0 से रौंद दिया था. अब 9 साल बाद टीम इंडिया श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है. विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टर्निंग ट्रैक पर 'यंग' टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है.