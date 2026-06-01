IPL की चमचमाती ट्रॉफी पर संस्कृत में क्या लिखा है? अर्थ जान दिल हो जाएगा गदगद, वैभव सूर्यवंशी हैं इसके मिसाल

What is Written on IPL Trophy in Sanskrit: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 सालों से आईपीएल ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाने के लिए तड़प रही थी. पिछले सीजन ये सपना साकार हुआ और अब RCB ने लगातार दूसरी बार IPL Trophy पर अपना नाम लिखवा दिया है. रविवार, 31 मई को रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद अब RCB तीसरी आईपीएल टीम बन गई है, जिसने बैक टू बैक दो बार खिताब अपने नाम किया है. सोशल मीडिया पर ट्रॉफी को चूमते हुए रजत पाटीदार, विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या की तस्वीरें तो सब ने देख ली, लेकिन क्या आपकी नजर IPL ट्रॉफी पर संस्कृत में लिखे उस स्लोक पर गई, जो इस टूर्नामेंट के असली मकसद को बयां करता है.

आईपीएल ट्रॉफी पर संस्कृत में क्या लिखा है?

आईपीएल ट्रॉफी सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सपनों की पहचान है. इस चमचमाती ट्रॉफी पर संस्कृत में लिखा गया वाक्य- ''यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति'', आईपीएल की असली भावना को दर्शाता है. हिंदी में इस स्लोक का मतलब है, ''जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है.'' यही वजह है कि इस लीग ने दुनिया को कई ऐसे सितारे दिए, जिन्होंने अपने हुनर के दम पर क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बनाई.

ट्रॉफी पर जो लिखा है, वही हकीकत भी

दिलचस्प बात ये है कि आईपीएल ट्रॉफी पर सालों पहले जो लिखा गया था, इस टूर्नामेंट ने उसको हर सीजन सच साबित किया है. आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां युवा खिलाड़ियों को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है. यहां जो चमक गया वो रातों-रात स्टार बन जाता है. क्रिकेट जगत में उसकी अलग पहचान बन जाती है. ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है. हमारे सामने वैभव सूर्यवंशी ताजा उदाहरण मौजूद हैं, जो आईपीएल ट्रॉफी पर लिखे इस वाक्य पर बिल्कुल सटीक फिट होते हैं.

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आईपीएल से चमका वैभव सूर्यवंशी नाम का सितारा

इंडियन प्रीमियम लीग ने 19 सालों में क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े सितारे दिए हैं. जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, शेन वॉटसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह जैसे ना जाने कितने ऐसे नाम हैं, जिन्होंने आईपीएल में टैलेंट दिखाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दम दिखाया. इस लिस्ट में अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की भी एंट्री हो चुकी है, जिन्हें आईपीएल 2026 में बेस्ट 'बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर' का अवॉर्ड भी मिला है. राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज ने इस सीजन बल्ले से दबंगई दिखाते हुए 776 रन बनाए और रिकॉर्डतोड़ 72 छक्के जड़े. वैभव ने आईपीएल ट्रॉफी पर लिखे स्लोक ''यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति'' (जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है) के एक-एक शब्द को सही साबित कर दिया.

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