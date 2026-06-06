6,6,6... IPL में जिसके लिए संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं, ऋषभ पंत ने टेस्ट में वो काम एक ही ओवर में कर दिया

India vs Afghanistan Test: अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन ही टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वो काम कर दिया, जिसकी उम्मीद उनसे पूरे आईपीएल 2026 सीजन के दौरान की गई थी. पंत की पहचान एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी के रूप में होती है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनकी इसी काबिलियत को देखकर 27 करोड़ रुपये का दांव लगाया था. हालांकि, लगातार दो सीजन में ऋषभ पंत फ्रेंचाइजी और टीम के मालिक संजीव गोयनका के भरोसे पर खरे नहीं उतरे. हालांकि, भारत की टेस्ट जर्सी पहनते ही पंत ने अपना वही पुराना रूप दिखाया, जिसके सभी कायल हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में जारी टेस्ट में टी20 का तड़का लगाते हुए ऋषभ पंत ने फैंस का खूब मनोरंजन किया. उन्होंने एक ही ओवर में वो कारनामा किया, जिसे देखने के लिए LSG के मालिक संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं थीं.
आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत ने 14 पारियां खेली और सिर्फ 11 छक्के जड़ने में कामयाब हुए. पूरे सीजन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के उड़ाए. लेकिन टेस्ट आते ही पंत का तेवर बदल गया. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे पंत ने अफगान स्पिनर अब्दुल मलिक को आड़े हाथों लिया और 68वें ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए. बता दें कि ऋषभ पंत के नाम भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है. इस मैच से पहले तक उन्होंने इस फॉर्मेट में 94 छक्के ठोके थे. वो भारत की तरफ से पहले और दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बनने के बेहद करीब हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़े हैं. इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ये स्पेशल कारनामा कर चुके हैं.
न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़कर टीम इंडिया को पहले दिन ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. राहुल ने 165 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली. कप्तान गिल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा. साई सुदर्शन ने भी 81 रनों की अच्छी पारी खेली. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नाबाद हैं.