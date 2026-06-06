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6,6,6... IPL में जिसके लिए संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं, ऋषभ पंत ने टेस्ट में वो काम एक ही ओवर में कर दिया

India vs Afghanistan Test: भारत की टेस्ट जर्सी पहनते ही ऋषभ पंत ने अपना वही पुराना रूप दिखाया, जिसके सभी कायल हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में जारी टेस्ट में टी20 का तड़का लगाते हुए पंत ने फैंस का खूब मनोरंजन किया. उन्होंने एक ही ओवर में वो कारनामा किया, जिसे देखने के लिए LSG के मालिक संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं थीं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:05 PM IST
6,6,6... IPL में जिसके लिए संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं, ऋषभ पंत ने टेस्ट में वो काम एक ही ओवर में कर दिया
Image Credit: IPL में जिसके लिए संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं, ऋषभ पंत ने टेस्ट में वो काम एक ही ओवर में कर दिया (Photo: screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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