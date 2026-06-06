6,6,6... IPL में जिसके लिए संजीव गोयनका की आंखें तरस गईं, ऋषभ पंत ने टेस्ट में वो काम एक ही ओवर में कर दिया

आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत ने 14 पारियां खेली और सिर्फ 11 छक्के जड़ने में कामयाब हुए. पूरे सीजन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के उड़ाए. लेकिन टेस्ट आते ही पंत का तेवर बदल गया. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे पंत ने अफगान स्पिनर अब्दुल मलिक को आड़े हाथों लिया और 68वें ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए. बता दें कि ऋषभ पंत के नाम भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है. इस मैच से पहले तक उन्होंने इस फॉर्मेट में 94 छक्के ठोके थे. वो भारत की तरफ से पहले और दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बनने के बेहद करीब हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़े हैं. इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ये स्पेशल कारनामा कर चुके हैं.