Asia Cup India Squad: लगा लें अलार्म... इस टाइम होगा टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान सूर्यकुमार भी रहेंगे मौजूद!
क्रिकेट

Asia Cup India Squad: लगा लें अलार्म... इस टाइम होगा टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान सूर्यकुमार भी रहेंगे मौजूद!

Asia Cup Team India Squad Update: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान पर बड़ा अपडेट आ गया है. टीम के ऐलान की तारीख रिपोर्ट्स में सामने आ गई थी, अब टाइम भी सामने आ गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:42 PM IST
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

Asia Cup Team India Squad Update: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान पर बड़ा अपडेट आ गया है. टीम के ऐलान की तारीख रिपोर्ट्स में सामने आ गई थी, अब टाइम भी सामने आ गया है. खबर है कि 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर शामिल होंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी. फैंस टीम इंडिया के स्क्वाड को जानने के लिए बेताब हैं. अब दोपहर भारतीय फैंस को अलार्म लगाकर रखना होगा. 

किस समय होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1.30 बजे अटैंड करेंगे. 19 अगस्त को ही वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम का भी ऐलान होना है. रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस  मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में दोपहर 1.30 बजे से होगी. जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शामिल होंगे. इसके बाद भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड एक निजी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी.

9 सितंबर से होगा आगाज

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं, महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सिंतबर से होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के स्क्वाड में शुभमन गिल का होना काफी मुश्किल है. हालांकि, गिल ने आईपीएल 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी की. देखना दिलचस्प होगा कि वह टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं या नहीं. 

ये भी पढ़ें.. Asia Cup में भीगी बिल्ली नहीं है पाकिस्तान... रिकॉर्ड देखकर हो जाएंगे हैरान, 2 साल पहले निकाली थी भारतीय फैंस की जान

कब है भारत का पहला मैच?

एशिया कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. इसके 4 दिन बाद ही कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला खेला जाएगा. 14 सितंबर को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. हालांकि, शेड्यूल आते ही भारत-पाकिस्तान मैच शेड्यूल पर भारी बवाल देखने को मिला था.

 


author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

BCCI

