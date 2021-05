Virat Kohli ने School Friend की Slam Book में क्या लिखा था? देखिए Viral Photo

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भले ही इस वक्त क्रिकेट के मैदान से दूर हैं और घर में फुर्सत के पल बिता रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े नए पुराने किस्से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli) के दोस्त की स्लैमबुक (Slam Book) की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो भारतीय क्रिकेटर बनना चाहते हैं. इसके अलावा विराट ने ये भी बताया था कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है.

Most embarrassing moment: he wrote not yet then cut it & wrote not yet again

Also that "become an Indian cricketer" pic.twitter.com/CoBUEEIo0U

