Video: टी20 वर्ल्ड कप से कट गया शुभमन गिल का पत्ता, अब आग की तरह फैल रहा कोच गंभीर का ये रिएक्शन

भारत और श्रीलंका की धरती पर 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो आया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है. वहीं, अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 21, 2025, 06:23 AM IST
भारत और श्रीलंका की धरती पर 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो आया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है. वहीं, अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. टी20 वर्ल्ड कप से शुभमन गिल का पत्ता कटने के बाद अब हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन सामने आया है.

अब आग की तरह फैल रहा कोच गंभीर का ये रिएक्शन

गौतम गंभीर भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20I सीरीज खत्म होने के बाद शनिवार को अपने होमटाउन दिल्ली पहुंचे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज को भारत ने 3-1 के अंतर से जीता था. शनिवार 20 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद गौतम गंभीर पत्रकारों के सवाल से बचते हुए नजर आए. भारत के कोच गौतम गंभीर ने इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया कि शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से क्यों बाहर किया गया.

गौतम गंभीर ने क्या दिया जवाब?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए गौतम गंभीर मुंबई में मौजूद नहीं थे, क्योंकि इसमें चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल थे. सबसे बड़ा झटका शुभमन गिल को वाइस-कैप्टन न बनाए जाने और उनकी जगह ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल किए जाने के रूप में लगा. ईशान किशन दो साल बाद टीम इंडिया में वापस आए हैं. जैसे ही गौतम गंभीर एयरपोर्ट से बाहर निकले पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वे टीम इंडिया के कोच से जवाब जानना चाहते थे.

अगरकर ने क्या कहा?

गौतम गंभीर से शुभमन गिल को टीम से बाहर किए जाने के बारे में BCCI के कॉल के बारे में पूछा गया और भारतीय कोच ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि सिक्योरिटी ने भीड़ को हटा दिया. मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल को टीम से बाहर रखने की वजह बताई. BCCI के चीफ सेलेक्टर ने कहा कि शुभमन गिल के टैलेंट पर कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर में उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन को प्राथमिकता देने का फैसला किया.

'शुभमन गिल की क्वालिटी पर कोई शक नहीं'

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, 'शुभमन गिल की क्वालिटी पर कोई शक नहीं है. हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में उतने रन न बनाए हों, लेकिन इससे हम उनके बारे में जो सोचते हैं, वह नहीं बदलता. पिछले वर्ल्ड कप में भी वह अनलकी रहे थे जब हमने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना था.' सूर्यकुमार यादव ने भी यही बात कही और कहा कि यह शुभमन गिल की हालिया फॉर्म के बारे में कभी नहीं था.सूर्यकुमार ने कहा, 'यह उनकी फॉर्म के बारे में नहीं है. यह सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में है. हम टॉप पर एक कीपर चाहते थे. यह उसकी फॉर्म के बारे में नहीं है. उनकी क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

gautam gambhir

