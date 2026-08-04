Explained: CSK से शिवम-आयुष, DC से अक्षर तो GT से राशिद खान, हार्दिक पांडया के बदले क्या होगी MI की डिमांड?

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल के अगले सीजन में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे? भारतीय क्रिकेट फैंस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं. IPL 2027 से पहले क्रिकेट की गलियारों में सबसे बड़ी हलचल हार्दिक के संभावित ट्रेड को लेकर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांडया को विदा करने का मन बना लिया है. इस बीच बड़ी खबर ये है कि भले ही MI स्टार ऑलराउंडर को रिलीज करना चाहती है, लेकिन हार्दिक पांडया के पीछे आईपीएल की 7 टीमें भाग रही है.
मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता ने फिलहाल इस अटकलों पर विराम लगाया है कि हार्दिक पांडया का ट्रेड होने वाला है. उन्होंने कहा कि टीम का पोस्ट सीजन रिव्यू अभी जारी है और इसके बाद ही ट्रेड पर फैसला होगा. लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को ट्रेड नहीं करेगी. तो आइए विस्तार से बताते हैं कि अगर 5 बार की चैंपियन टीम हार्दिक को ट्रेड करती है तो उसके बदले किस टीम से क्या डिमांड करेगी.
रिपोर्ट की मानें तो 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांडया को अपनी टीम में शामिल करने की रेस में सबसे आगे है. CSK ने पिछले सीजन में संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करने का बड़ा फैसला किया था. इसके बदले में उन्होंने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की कुर्बानी दी थी. साथ में सैम करन भी राजस्थान गए थे. बड़ा सवाल ये है कि अगर आईपीएल 2027 से पहले सीएसके हार्दिक पांडया को ट्रेड करती है तो इसके बदले में उन्हें किस खिलाड़ी की कुर्बानी देनी होगी? मुंबई इंडियंस हार्दिक के बदले CSK से ऑलराउंडर शिवम दुबे और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को मांग सकती है. ये दोनों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में मुंबई की तरफ से ही खेलते हैं.
अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कप्तान की तलाश है. हार्दिक पांडया इस रोल के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस उनके बदले केकेआर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की डिमांड कर सकती है. MI के पास एक मैच विनर स्पिनर की कमी है. वरुण के अलावा मुंबई इंडियंस कैमरून ग्रीन को भी मांगने में दिलचस्पी दिखा सकती है, जो पहले इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे.
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में ये कयास लगाई जा रही है कि बदलाव करने में मशहूर माने जाने वाली दिल्ली कैपिटल्स अपने कप्तान को ट्रेड करने पर विचार कर सकती है. ऐसा होता है तो ये आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड होगा, जब दो स्टार ऑलराउंडर एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे.
वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद से यशस्वी जायसवाल को उतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही है. पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था. इस मौके का फायदा उठाते हुए मुंबई इंडियंस राजस्थान से हार्दिक के बदले यशस्वी को मांग सकती है. उनके लिए ये सौदा घाटे का नहीं होगा, क्योंकि जायसवाल उच्च स्तर के बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए ही खेलते हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले ही अपने कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ ट्रेड कर लिया है. इसका मतलब है कि LSG को भी नए कप्तान की तलाश है. अगर लखनऊ हार्दिक पर दांव लगाता है तो इसके बदले उन्हें मयंक यादव और मोहसिन खान जैसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है.
गुजरात टाइटंस भी हार्दिक पांडया को दोबारा अपनी टीम में शामिल करने की रेस में है. हार्दिक की कप्तानी में इस टीम ने 2022 में खिताब अपने नाम किया था और 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया. अगर ऐसा होता है तो हार्दिक के बदले मुंबई इंडियंस GT से उनके स्टार लेग स्पिनर राशिद खान को मांग सकता है.
लगातार दो बार की चैंपियन RCB भी हार्दिक पांडया को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है. हालांकि, इसके लिए ये फ्रेंचाइजी ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन की टीम काफी बैलेंस है. लेकिन ट्रेड होता है मुंबई इंडियंस उनसे टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड को मांग सकता है, ये दोनों पहले भी मुंबई के लिए खेल चुके हैं.