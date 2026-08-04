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Explained: CSK से शिवम-आयुष, DC से अक्षर तो GT से राशिद खान, हार्दिक पांडया के बदले क्या होगी MI की डिमांड?

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 से पहले क्रिकेट की गलियारों में सबसे बड़ी हलचल हार्दिक पांडया के संभावित ट्रेड को लेकर है. आइए विस्तार से जानते हैं कि स्टार ऑलराउंडर के बदले मुंबई इंडियंस रेस में शामिल सभी टीमों से क्या-क्या डिमांड कर सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:16 PM IST
Explained: CSK से शिवम-आयुष, DC से अक्षर तो GT से राशिद खान, हार्दिक पांडया के बदले क्या होगी MI की डिमांड?
Image Credit: हार्दिक पांडया के बदले क्या होगी MI की डिमांड? (@IPL/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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