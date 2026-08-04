Explained: CSK से शिवम-आयुष, DC से अक्षर तो GT से राशिद खान, हार्दिक पांडया के बदले क्या होगी MI की डिमांड?

रिपोर्ट की मानें तो 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांडया को अपनी टीम में शामिल करने की रेस में सबसे आगे है. CSK ने पिछले सीजन में संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करने का बड़ा फैसला किया था. इसके बदले में उन्होंने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की कुर्बानी दी थी. साथ में सैम करन भी राजस्थान गए थे. बड़ा सवाल ये है कि अगर आईपीएल 2027 से पहले सीएसके हार्दिक पांडया को ट्रेड करती है तो इसके बदले में उन्हें किस खिलाड़ी की कुर्बानी देनी होगी? मुंबई इंडियंस हार्दिक के बदले CSK से ऑलराउंडर शिवम दुबे और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को मांग सकती है. ये दोनों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में मुंबई की तरफ से ही खेलते हैं.