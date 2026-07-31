अजिंक्य रहाणे ने T20 और ODI से ज्यादा टेस्ट में बनाया नाम, रिटायर हो चुके खिलाड़ी को कितनी पेंशन देगी BCCI?

Ajinkya Rahane Pension: रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बाद अजिंक्य रहाणे ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 30 जुलाई (गुरुवार) को रहाणे ने इमोशनल वीडियो शेयर कर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया. इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई. रहाणे की गिनती उन खिलाड़ियों में होती है, जो अपने करियर में ज्यादा लाइमलाइट नहीं बटोर सके, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया.
एक समय पर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के साथ अजिंक्य रहाणे भारत की टेस्ट बैटिंग लाइन अप के रीड की हड्डी हुआ करते थे. लेकिन अब तीनों इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. कोहली और रोहित अभी भी ODI क्रिकेट में एक्टिव हैं, लेकिन पुजारा और रहाणे का इंटरनेशनल सफर समाप्त हो गया है.
31 जुलाई, 2011 को इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका योगदान सबसे ज्यादा और कीमती है. सबसे लंबे फॉर्मेट में वो टीम इंडिया के अहम हथियार माने जाते थे. पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद रहाणे ने नंबर-5 को अपना बना लिया था. भारत के लिए 85 टेस्ट खेलने वाले रहाणे ने 2017-2021 के बीच 6 टेस्ट में कप्तानी भी की. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्हीं की कप्तानी में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर इतिहास रचा था.
85 टेस्ट में रहाणे ने 38.46 की औसत से 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल है. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने भारत के लिए 90 ODI में 35.26 की औसत से 2962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल हैं. T20I में उन्होंने 20 मैचों में 113.29 के स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए. आंकड़े ये बता रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे ने सबसे अच्छा प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में किया.
बता दें कि बीसीसीआई ने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को उनके अंतरराष्ट्रीय करियर और घरेलू क्रिकेट के आधार पर अलग-अलग पेंशन कैटेगरी में बांटा है. इसके अनुसार, जो खिलाड़ी भारत के लिए 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वे अपने-आप इस टॉप कैटेगरी में आ जाते हैं. रहाणे ने 85 टेस्ट मैच खेले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, अजिंक्य रहाणे BCCI की प्लेयर पेंशन स्कीम के टॉप ब्रैकेट में शामिल हो गए हैं, जिसके तहत उन्हें हर महीने 70,000 रुपये मिलेंगे.
25 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी की पेंशन- 70,000 रुपये.
1 से 24 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी की पेंशन- 60,000 रुपये.
जिन खिलाड़ियों ने एक भी टेस्ट नहीं खेला लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलते रहे, उन्हें भी बीसीसीआई की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है.
75 या इससे ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की पेंशन- 52,500 रुपये.
50 से 74 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की पेंशन- 45000 रुपये.