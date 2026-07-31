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अजिंक्य रहाणे ने T20 और ODI से ज्यादा टेस्ट में बनाया नाम, रिटायर हो चुके खिलाड़ी को कितनी पेंशन देगी BCCI?

Ajinkya Rahane Pension: भारत के स्टार क्रिकेटर रहे अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने टी20 और ODI से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में नाम बनाया. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई रहाणे को कितनी पेंशन देगी.

Published: Jul 31, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:54 PM IST
अजिंक्य रहाणे ने T20 और ODI से ज्यादा टेस्ट में बनाया नाम, रिटायर हो चुके खिलाड़ी को कितनी पेंशन देगी BCCI?
Image Credit: रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन मिलेगी? (BCCI)

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