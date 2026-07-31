अजिंक्य रहाणे ने T20 और ODI से ज्यादा टेस्ट में बनाया नाम, रिटायर हो चुके खिलाड़ी को कितनी पेंशन देगी BCCI?

31 जुलाई, 2011 को इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका योगदान सबसे ज्यादा और कीमती है. सबसे लंबे फॉर्मेट में वो टीम इंडिया के अहम हथियार माने जाते थे. पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद रहाणे ने नंबर-5 को अपना बना लिया था. भारत के लिए 85 टेस्ट खेलने वाले रहाणे ने 2017-2021 के बीच 6 टेस्ट में कप्तानी भी की. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्हीं की कप्तानी में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर इतिहास रचा था.