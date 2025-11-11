संजू सैमसन के आने से चेन्नई सुपरकिंग्स को क्या मिलेगा? धोनी ब्रिगेड को फायदा ही फायदा, 5 पॉइंट्स में समझें

Chennai Super Kings Sanju Samson: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जल्द ही चेन्नई सुपरकिंग्स में जाने वाले हैं. दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच बातचीत पूरी हो गई है और इसे लेकर जल्द ही आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा. सैमसन के बदले में राजस्थान की टीम में दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और युवा खिलाड़ी सैम करन आएंगे. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तीनों खिलाड़ियों ने अपनी सहमति दे दी है और अब यह मामला बीसीसीआई के पास पहुंच गया है. बोर्ड की मुहर के बाद टीमें आधिकारिक ऐलान कर सकती हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल है कि सैमसन के आने से चेन्नई सुपरकिंग्स को क्या फायदा होगा? हम 5 पॉइंट्स में यहां बता रहे हैं...

1. धोनी के लिए लॉन्ग-टर्म रिप्लेसमेंट

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार आईपीएल में उतरने वाले हैं. वह IPL 2026 में 44 साल के हो जाएंगे और CSK को उनके बाद की तैयारी करनी होगी. सैमसन को धोनी का सही रिप्लेसमेंट माना जा रहा है. वह एक शानदार विकेटकीपर हैं और एक ओपनर के तौर पर वह सीएसके को मिडिल ऑर्डर में एक खाली जगह देंगे. सैमसन अपनी लीडरशिप क्वालिटी और बल्लेबाजी कौशल के साथ-साथ अपने शानदार ग्लव वर्क के कारण एकदम सही फिट बैठते हैं.

2. संभावित कप्तानी का विकल्प

ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनकी कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. उनकी कप्तानी में सीएसके ने 19 मैचों में से केवल आठ मैच जीते हैं. संजू ने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपनी लीडरशिप साबित की है. वह IPL 2022 के फाइनल में खेले थे और बाद में फिर प्लेऑफ के लिए भी क्वालीफाई किया था. इस भूमिका में 68 मैचों में सैमसन ने राजस्थान को 34 जीत दिलाई हैं. वह फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे सफल कप्तान बन गए हैं. उन्होंने दिग्गज शेन वार्न के 31 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यदि आवश्यक हो तो सैमसन सीएसके के कप्तान के रूप में कार्यभार संभाल सकते . इससे ऋतुराज आईपीएल में एक बल्लेबाज के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

3. स्पिन के शानदार खिलाड़ी

संजू सैमसन चेन्नई में ओपनिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अनुकूलन क्षमता भी दिखाई है. सैमसन ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है. वह अन्य क्रमों पर भी खेल सकते हैं. सीएसके के पास डेवोन कॉन्वे और रुतुराज गायकवाड़ या आयुष म्हात्रे के साथ एक मज़बूत ओपनिंग कॉम्बिनेशन है. मिडिल ऑर्डर की कमजोरी ही वह वजह थी जिस कारण सीएसके 2025 में 10वें स्थान पर थी. संजू आईपीएल में डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे के साथ उस कमजोर मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं और CSK को आने वाले सीजन में सफलता मिल सकती है.

4. टॉप-ऑर्डर की जबरदस्त बैटिंग

सैमसन की बैटिंग की वर्सेटिलिटी उन्हें किसी भी टीम के लिए एक एसेट बनाती है. वह पारी की शुरुआत करना पसंद करते हैं. सैमसन को शामिल करने से टॉप ऑर्डर और भी मजबूत होगा. तेजी से रन बनाने, स्पिन को डोमिनेट करने और जरूरत पड़ने पर एंकर रोल निभाने की उनकी काबिलियत चेपॉक की स्पिन-फ्रेंडली कंडीशंस में एकदम फिट बैठती है. ऐसे में वह ओपनिंग करे उतरते हैं तो लंबी पारी खेल सकते हैं.

5. स्टार वैल्यू वाला IPL परफॉर्मर

सैमसन सिर्फ एक टैलेंटेड क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि वह एक बड़ा नाम हैं. 2013 से रॉयल्स के साथ रहने के बाद (दो सस्पेंडेड सीजन को छोड़कर) वह आईपीएल में सबसे कंसिस्टेंट और विस्फोटक परफॉर्मर्स में से एक के रूप में उभरे हैं. पिछले साइकिल में उनका 18 करोड़ रुपये का प्राइस टैग लीग के इकोसिस्टम में उनकी वैल्यू को दिखाता है. सीएसके ने हमेशा ब्रांड वैल्यू बनाए रखते हुए टैलेंट को निखारने पर ध्यान दिया है. सैमसन सभी बॉक्स में फिट बैठते हैं. उनकी मौजूदगी न केवल मैदान पर सीएसके के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी, बल्कि फैंस की एंगेजमेंट और मार्केटबिलिटी को भी बढ़ाएगी.