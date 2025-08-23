अब ड्रीम 11 का क्या होगा? टीम इंडिया की जर्सी से हो सकती है छुट्टी...बड़े एक्शन के मूड में BCCI

Team India Jersey Sponsor: भारतीय क्रिकेट टीम आगामी एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम एक बिना लोगो वाली जर्सी पहन सकती है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगी. 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक' (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill) के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद सस्पेंस बना हुआ है. इसमें ड्रीम 11 जैसे सभी ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और जुए के प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

2023 से मुख्य स्पॉन्सर है ड्रीम 11

जुलाई 2023 से ड्रीम 11 भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर रहा है. यह अनुबंध तीन साल के लिए था, जिसके तहत कंपनी ने ₹358 करोड़ की डील की थी. हालांकि, नए कानून के बाद इस करार का भविष्य अधर में लटक गया है. बता दें कि ड्रीम 11 कुछ समय तक आईपीएल का भी टाइटल स्पॉन्सर रह चुका है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड देश के कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई ने क्या कहा?

देवजीत सैकिया ने कहा, ''अगर इसकी अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए देश के हर नियम का पालन करेगा.'' ड्रीम 11 ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि विधेयक पारित होने के बाद कैश गेम्स और प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई हैं.

ये भी पढ़ें: हार्टब्रेक! 99 पर आउट होने वाले भारत के 2 महान कप्तान, एक ही टीम के खिलाफ शतक से चूके

क्या कहता है नया विधेयक?

यह नया विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाता है. साथ ही ऐसे खेलों को बढ़ावा देने या वित्तपोषण करने को भी अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिसमें दोषियों को पांच साल तक की जेल हो सकती है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म सालाना 2.3 बिलियन रुपये की कमाई करते थे, जिसका नुकसान करोड़ों लोगों को होता था.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में बेंच गर्म करते रह जाएंगे टीम इंडिया के ये 3 धुरंधर, खेले बिना ही लौटेंगे भारत?

पीएम मोदी ने किया था पोस्ट

इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ''संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है. यह ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेलों को प्रोत्साहित करेगा. साथ ही यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा.''