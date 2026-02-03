Advertisement
ICC पूछेगा एक सवाल और घुटने पर आ जाएगा पाकिस्तान! क्या जवाब देंगे नकवी? कहीं हो ना जाए वर्ल्ड कप से छुट्टी

T20 World Cup 2026 Controversy: पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली कि उनकी टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. बड़ा सवाल ये है कि पाक के भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर ICC क्या कदम उठाएगा?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:01 PM IST
ICC पूछेगा एक सवाल और घुटने पर आ जाएगा पाकिस्तान!
T20 World Cup 2026 Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरवाजे पर है, लेकिन पाकिस्तान के एक फैसले के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सिरदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. रविवार, 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली कि उनकी टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. बड़ा सवाल ये है कि पाक के भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर ICC क्या कदम उठाएगा?

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले 2026 टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच का बहिष्कार करेगा। यह निर्णय पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया। आईसीसी ने जवाब देते हुए कहा कि वह पीसीबी से सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने वाले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने की अपेक्षा करता है और पीसीबी को याद दिलाता है कि इस कदम के पाकिस्तान और वैश्विक क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर और दीर्घकालिक परिणाम होंगे.

ICC के इस सवाल में फंसेगा पाकिस्तान?

आईसीसी आयोजनों में भागीदारी एक सदस्य भागीदारी समझौते (MPA) द्वारा नियंत्रित होती है. ईएसपीएन क्रिकइंफो ने इस दस्तावेज के आधार पर कानूनी विशेषज्ञों नंदन कामथ और रेजा अली से बहिष्कार के परिणामों के बारे में बात की. 

पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाएगा ICC?

बता दें कि आईसीसी का प्रत्येक सदस्य इन टूर्नामेंटों में खेलने के लिए MPA पर हस्ताक्षर करता है. एक खंड - 5.7.1 - के तहत सदस्य न केवल उन सभी आईसीसी प्रतियोगिताओं में बिना शर्त प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जिनके लिए बल्कि उन प्रतियोगिताओं में निर्धारित प्रत्येक मैच खेलने के लिए भी प्रतिबद्ध होते हैं. 

वहीं, पाकिस्तान ये चाहता है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करेगा, जो कि ICC के नियम के खिलाफ है. आईसीसी यह दावा कर सकती है कि पाकिस्तान इन प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है और इसलिए समझौते का उल्लंघन कर रहा है. यदि पाकिस्तान एक मैच को बहिष्कार करता है तो उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर किए जाने पर भी चर्चा हो सकती है.

जब कोई टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेती है, तो वह वादा करती है कि वह अपने सभी मैच खेलेगी. ICC का कहना है कि आप यह नहीं कह सकते कि "हम 4 मैच खेलेंगे और 1 नहीं खेलेंगे.'' ICC के मुताबिक, वर्ल्ड कप खेलने का समझौता 'आधा-अधूरा' नहीं हो सकता। या तो आप पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध हैं, या फिर बिल्कुल नहीं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दलील देगा?

बड़ा सवाल ये है कि तैयारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा होगा. पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके बाद कुछ बड़ा कारण भी होना चाहिए कि वो आखिर क्यों भारत के खिलाफ नहीं खेलना चाहता है. ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान सुरक्षा का बहाना भी नहीं दे सकता क्योंकि उनके सारे मुकाबले श्रीलंका में होने हैं. 

संभवतः पीसीबी यह तर्क देगा कि वह अपनी सरकार के आदेशों से बाध्य है और भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने में असमर्थ है. एमपीए में यह कहा गया है कि पीसीबी को आईसीसी को इसकी औपचारिक सूचना देनी होगी, और इस मामले में, उसे अपनी सरकार का एक औपचारिक लिखित आदेश प्रस्तुत करना होगा जिस पर वह भरोसा कर रहा है. इस सूचना में, पीसीबी को यह स्पष्ट करना होगा कि वह क्यों, कैसे और किस हद तक मानता है कि ऐसा आदेश उसके संविदात्मक दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता को सीमित करता है.

ये भी पढ़ें: 20 टीमें, 55 मैच और एक ट्रॉफी... T20 वर्ल्ड कप को कहां देखें लाइव, क्या है टाइमिंग और फॉर्मेट? A टू Z जानकारी

 

