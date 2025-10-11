IND vs WI: गिल ही हैं असली गुनहगार? अपने रनआउट होने पर यशस्वी जायसवाल ने खुल्ल्म-खुल्ला दिया ये बयान

Yashasvi 175 Run Out: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. टीम इंडिया दो दिन के खेल के बाद मजबूत स्थिति में है. दूसरे दिन फैंस यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक को जश्न करने की तैयारी में थे, जो पहले दिन 173 रन पर नाबाद थे. कुछ फैंस तो उनसे तिहरे शतक की उम्मीद लगा बैठे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा. यशस्वी पिछले दिन के अपने अपने स्कोर में सिर्फ दो रन ही जोड़ सके और 175 रन बनाकर रनआउट हो गए. सोशल मीडिया पर फैंस शुभमन गिल को यशस्वी के रनआउट होने का गुनहगार ठहरा रहे हैं, जो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे. यशस्वी ने अपने इस रनआउट पर दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रतिक्रिया दी है.

यशस्वी कैसे हुए रनआउट?

यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक या उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट ने उनका सपना तोड़ दिया. यशस्वी ने जेडन सील्स की गेंद को मिड-ऑफ की तरफ पुश किया और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल रन लेने में हिचकिचाने लगे और रुक गए. यशस्वी तुरंत पलते और वापस क्रीज में पहुंचने के लिए भरपूर दौड़ लगा दी, लेकिन जब तक वह क्रीज में पहुंच पाते फील्डर ने विकेटकीपर की ओर थ्रो किया और कीपर ने गिल्लियां उड़ा दीं. इस तरह रनआउट होने के बाद यशस्वी गिल से खुश नहीं थे. उन्हें यह कहते हुए सुना गया, 'यह मेरा कॉल था.' उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गिल को लेकर क्या कहा?

खेल खत्म होने के बाद जायसवाल ने कहा, 'रन आउट खेल का हिस्सा है. मेरी कोशिश हमेशा क्रीज पर लंबा समय बिताने और टीम का लक्ष्य के मुताबिक खेलने की होती है. मैं क्रीज पर रहते हुए हमेशा खेल को गति देने की कोशिश करता हूं. बल्लेबाजी के लिए आते समय मेरे दिमाग में यही था कि एक घंटे बल्लेबाजी कर लूंगा तो रन बनाना आसान हो जाएगा.' मैच को लेकर उन्होंने कहा, 'विकेट अभी भी बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा है. हम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. हमारी कोशिश वेस्टइंडीज को जल्दी से जल्दी आउट करने की है.'

दूसरे दिन भी भारत का दबदबा

पहले दिन 173 रन बनाकर नाबाद रहे जायसवाल से दोहरे शतक की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 2 रन जोड़ने के बाद वह रन आउट हो गए. जायसवाल का यह 7वां टेस्ट शतक था. वह 175 रन की पारी खेलकर आउट हुए. शुभमन गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे. इन तीनों की पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की.

दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं. भारत से पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज अभी भी 378 रन पीछे है. तीसरे दिन वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा होगा. पिच स्पिनरों को भरपूर मदद दे रही है. वेस्टइंडीज के गिरे सभी चार विकेट स्पिनरों ने लिए हैं. रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया है. भारतीय गेंदबाजों की कोशिश तीसरे ही दिन मुकाबले को जीतने पर होंगी.