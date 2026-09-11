Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs AFG: एशियन गेम्स से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इम्तिहान, कब और कहां देखें लाइव? पूरी डिटेल

IND vs AFG Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज की तैयारियों में जुट चुकी है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरी सीरीज में खेलेंगे. उनकी कप्तानी में भारत को दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक में जीत मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 11, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:27 PM IST
IND vs AFG: एशियन गेम्स से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इम्तिहान, कब और कहां देखें लाइव? पूरी डिटेल
Image Credit: IND vs AFG Live Streaming details

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एशियन गेम्स से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इम्तिहान, कब और कहां देखें लाइव?
2
3
4
5