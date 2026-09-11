IND vs AFG: एशियन गेम्स से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इम्तिहान, कब और कहां देखें लाइव? पूरी डिटेल

India vs Afghanistan Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज की तैयारियों में जुट चुकी है. 3 मैचों की शृंखला का आगाज 13 सितंबर से होगा. दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और आखिरी मैच 17 सितंबर को होगा. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस सीरीज का आयोजन भले ही भारत में हो रहा है, लेकिन मेजबानी अफगानिस्तान के हाथ में है. आइए भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस सीरीज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में जानते हैं.
बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरी सीरीज में खेलेंगे. कप्तानी के तौर पर उनकी शुरुआत बेहद खराब हुई थी. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भारत ने पलटवार किया और 3-0 से सीरीज जीती. इसी महीने होने वाले एशियन गेम्स 2026 से पहले श्रेयस अय्यर जीत के लय को बरकरार रखना चाहेंगे.
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज कब और कहां देखें?
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज को टीवी पर कैसे देखें?
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज का प्रसारण टीवी पर Sony Sports Network पर किया जाएगा.
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग Fan Code ऐप पर होगी.
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का कार्यक्रम
पहला मैच: 13 सितंबर- अरुण जेटली स्टेडियम- शाम 7:00 बजे
दूसरा मैच: 15 सितंबर- अरुण जेटली स्टेडियम- शाम 7:00 बजे
तीसरा मैच: 17 सितंबर- अरुण जेटली स्टेडियम- शाम 7:00 बजे
T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 9 मुकाबले हुए हैं. 7 मैचों में टीम इंडिया ने बाजी मारी है. एक मुकाबला टाई रहा था, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. अफगानिस्तान ने अभी तक इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ जीत का स्वाद नहीं चखा है.
भारत और अफगानिस्तान का स्क्वॉड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी (फिटनेस पर निर्भर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर* (फिटनेस पर निर्भर), वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस पर निर्भर), अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.