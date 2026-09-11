IND vs AFG: एशियन गेम्स से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इम्तिहान, कब और कहां देखें लाइव? पूरी डिटेल

India vs Afghanistan Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज की तैयारियों में जुट चुकी है. 3 मैचों की शृंखला का आगाज 13 सितंबर से होगा. दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और आखिरी मैच 17 सितंबर को होगा. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस सीरीज का आयोजन भले ही भारत में हो रहा है, लेकिन मेजबानी अफगानिस्तान के हाथ में है. आइए भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस सीरीज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में जानते हैं.