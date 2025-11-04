Advertisement
कब और कहां होगा अगला महिला वर्ल्ड कप? नहीं खेलेंगी दुनिया की ये 4 दिग्गज क्रिकेटर! वनडे करियर पर लगा 'ग्रहण'

ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सनसनी मचा दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:36 AM IST
ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सनसनी मचा दी. उसके बाद उसने फाइनल में अफ्रीकी टीम को शिकस्त दे दी. अब लोगों को अगले वर्ल्ड कप का इंतजार है. फैंस अभी से ही आगामी वर्ल्ड कप की तारीखों के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं.

कब होगा अगला वर्ल्ड कप?

अगला महिला वर्ल्ड कप 2029 में आयोजित किया जाना है. हालांकि, अभी तक मेजबान देश का चयन नहीं हुआ. आईसीसी इसे लेकर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है. महिला टीम का अगला बड़ा टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप है. इसका आयोजन 12 जून से 25 जुलाई, 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में किया जाएगा और इसमें 12 टीमें शामिल होंगी. वनडे वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद कुछ खिलाड़ियों के करियर को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं. एक अनुभवी खिलाड़ी ने तो संन्यास भी ले लिया और दो ने इशारे दे दिए हैं. एक दिग्गज खिलाड़ी पर संशय बरकरार है. हम आपको उन 4 दिग्गजों के बारे में बता रहे हैं जिनका अगले वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल है...

सोफी डिवाइन

न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वह अगली बार 2029 में इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी. 159 वनडे मैचों में डिवाइन ने 4,279 रन बनाए और 111 विकेट लि. वह 4000 रन और 100 विकेट का आंकड़ा पार करने वाली महिला क्रिकेटरों की खास लिस्ट में शामिल हैं.

एलिसा हिली

ऑस्ट्रेलिया के लिए 123 वनडे मैचों में 3563 रन बना चुकी अनुभवी खिलाड़ी एलिसा हिली सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद बुरी तरह टूट गई. उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अगले वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगी. हिली 35 साल की हो चुकी हैं और 2029 में वह 39 साल की हो जाएंगी. दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी के इस बयान से सबको हैरान कर दिया कि वह अगले वर्ल्ड कप में नहीं उतरेंगी.

मारिजैन कप्प

साउथ अफ्रीका की 35 वर्षीय धाकड़ ऑलराउंडर मारिजैन कप्प 35 साल की हो चुकी हैं. फाइनल में भारत के खिलाफ हार के बाद वह फूट-फूट कर रोईं. उनकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने भी कहा कि टीम इस बात से दुखी है कि वह मारिजैन के लिए ट्रॉफी नहीं जीत पाई. कप्प के करियर की बात करें तो उन्होंने 162 वनडे में 3511 रन बनाने के साथ-साथ 181 विकेट भी लिए हैं.

हरमनप्रीत कौर

इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम हरमनप्रीत कौर का है. उन्होंने ऊपर की तीन खिलाड़ियों की तरह ये नहीं बताया है कि वह अगले वर्ल्ड कप में नहीं उतरेंगी. हालांकि, उनकी उम्र को देखते हुए यह लग रहा है कि हरमन अब इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगी. वह 161 वनडे मैचों में 4409 रन बनाए हैं. हरमन भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली कप्तान हैं. अब देखना है कि वह 2029 तक खेल पाती हैं या नहीं.

