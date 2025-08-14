खत्म होने से बाल-बाल बच गया था अर्जुन तेंदुलकर का करियर, इस घटना ने लोगों के उड़ा दिए थे होश

भारत के महान बल्लेबाज मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई एक निजी समारोह में हुई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए. 25 साल के अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर का करियर

अर्जुन तेंदुलकर IPL में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने 2020-21 सीजन में मुंबई के लिए खेलते हुए अपने घरेलू करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने हरियाणा के खिलाफ एक टी20 मैच में डेब्यू किया था. इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर जूनियर लेवल पर मुंबई के लिए खेल चुके हैं. अर्जुन तेंदुलकर भारत की अंडर-19 टीम में भी शामिल हुए. 2022-23 घरेलू सीजन में वह गोवा चले गए, जहां उन्होंने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में डेब्यू किया.

बाल-बाल बच गए थे अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर को एक बार IPL 2023 सीजन के दौरान कुत्ते ने काट लिया था. इस हादसे में अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर खत्म होने से बाल-बाल बच गया था. दरअसल, कुत्ते ने अर्जुन तेंदुलकर के बॉलिंग आर्म की उंगलियों के पास काटा था. इस हादसे में अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर खत्म भी हो सकता था, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और इसी हाथ की उंगलियों पर उन्हें कुत्ते ने काट लिया था.

कुत्ते ने अचानक काटा

बता दें कि तब मुंबई इंडियंस की टीम 16 मई 2023 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL मैच खेलने के लिए लखनऊ आई हुई थी. मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ के हयात होटल में ठहरी थी. ऐसे में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी होटल के बाद सीधे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ही आते थे. तब कुछ सूत्रों का कहना था कि अर्जुन तेंदुलकर किसी पालतू कुत्ते के साथ खेल रहे थे. कुत्ते ने उस दौरान अर्जुन तेंदुलकर को काट लिया.

अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर कौन हैं?

अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक को कम ही लोग जानते हैं. सानिया चंडोक मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं. घई परिवार होटल्स और फूड इंडस्ट्री में एक मजबूत दबदबा रखता है, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है. सानिया चंडोक मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सानिया चंडोक मुंबई स्थित मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में एक नामित पार्टनर और डायरेक्टर हैं.